Este domingo 2 de mayo, el Ajax terminó la obra y se consagró campeón del futbol de Países Bajos (Eredivisie) por 35 ocasión con una goleada en el Johan Cruyff Arena ante el Emmen (4-0), partido correspondiente a la jornada 31.

El cuadro comandado por Erik Ten Hag, no tuvo mayores complicaciones para derrotar al cuadro que lucha por la permanencia.

Con el deseo de tener en sus manos el doblete, luego de que el domingo pasado fue campeón de la Copa de la Liga, el Ajax salió con todo para asegurar de una vez el campeonato en el Johan Cruyff Arena.

El mediocampista mexicano, Edson Álvarez jugó todo el partido y fue amonestado al 57'. El azteca consiguió su tercer título con el conjunto de Ámsterdam (su primera Liga).

"El Machín" llegó al AFC Ajax a mediados de 2019 tras su brillo por el club que lo vio nacer, el América.

Álvarez se une a la lista de mexicanos que han pasado por el futbol holandés y se han consagrado campeones: Andrés Guardado, Carlos Salcido, Héctor Moreno, Francisco "Maza" Rodríguez e Hirving "Chuky" Lozano.

El mexicano pasó momentos buenos y malos, pues tardó en ser considerado por Ten Hag, sin embargo, ahora es una pieza clave en el conjunto neerlandés.

