En medio de la pandemia por Covid-19 habrá elecciones concurrentes en Puebla, es decir, los electores elegirán a 2 mil 285 representantes populares entre diputados federales, diputados locales y se renovarán a 217 integrantes de los ayuntamientos.

Para el día de la jornada electoral, el 6 de junio, los poblanos tendrán que portar cubrebocas de forma obligatoria y cuidar la sana distancia para ingresar a las casillas, incluso podrán llevar su propio marcador para votar.

Mientras que el 4 de abril comenzaron las campañas federales, el martes 4 de mayo arrancarán las locales. Los ciudadanos podrán votar por el candidato de su preferencia, quienes previo al día de las elecciones y por un periodo de 30 días les darán a conocer sus propuestas de trabajo, ahora sin el apoyo de espectaculares o en camiones.

De acuerdo a los datos proporcionados tanto por el Instituto Nacional Electoral (INE) como por el Instituto Electoral del Estado (IEE) participarán 13 partidos políticos: Morena, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla, Fuerza por México, Partido Encuentro Solidario, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Nueva Alianza, Pacto Social de Integración y Redes Sociales Progresistas, varios de ellos coaligados, en otros casos con la figura de candidatura común.

De los cargos de elección popular a elegir se encuentran, 15 diputaciones federales, 26 diputaciones locales, 217 presidencias municipales, 217 sindicaturas y mil 810 regidores; sin embargo, con antelación, los dirigentes de partidos políticos reconocieron que no hay candidatos en la totalidad de las demarcaciones municipales.

De acuerdo al calendario electoral marcado por el IEE, este lunes serán calificadas las candidaturas a cargos de elección popular, es decir, que el Consejo General dará a conocer quiénes cumplirán con los requisitos marcados por ley para poder inscribirse en los días establecidos.

Las medidas sanitarias

El INE gastará 10 millones 218 mil pesos en insumos sanitarios sólo para el día de la jornada electoral, en donde se repartirán paquetes sanitarios con costo de mil 300 pesos cada uno, los que contendrán desde cubre bocas, sanitizantes, gel antibacterial y toallas sanitizantes.

Cada tres horas, el día de la jornada electoral los capacitadores, supervisores y asistentes electorales apoyarán en tareas de sanitización, para evitar que la gente se contagie de Covid-19; no obstante que no podrán pasar más de dos personas al momento de votar.

En las 7 mil 860 casillas los funcionarios de las mesas directivas de casilla, junto con el personal de los órganos electorales de apoyo no podrán permitir el ingreso a las personas que no quieran portar cubrebocas, en los lugares habrá 200 insumos de este tipo para otorgar a la gente que no lleve.

A partir de esta semana habrá mayor movilidad en el estado, con el arranque de las campañas electorales, pues además de los aspirantes a las diputaciones federales, también se movilizarán los aspirantes a conformar los ayuntamientos y quienes busquen las diputaciones locales.

El costo del voto

El voto de los poblanos costaría entre 90 y 95 pesos, pues de acuerdo al presupuesto del Instituto Electoral del Estado (IEE) sólo para el proceso electoral se ejercen 421 millones 738 mil 151 pesos; mientras que el listado nominal es por poco más de 4.7 millones de poblanos.

Sin embargo, en medio de la pandemia de Covid-19, además de que se trata de elecciones intermedias, la movilidad y la participación ciudadana es menor a la de procesos electorales ordinarios en donde se elige a gobernador, se estima que sólo puedan salir a votar menos del 50 por ciento de la lista nominal, aunque las autoridades hacen el llamado a ejercer su voto libre.

Sin espectaculares

A partir de reformas electorales y en materia de transporte, así como medio ambiente, se prohíbe la propaganda electoral en espectaculares y en camiones, como ocurría en el pasado.

En 2016 y 2018, varios de los espectaculares y camiones sólo fueron utilizados para promover propaganda electoral del PAN y partidos aliados como Nueva Alianza, Compromiso por Puebla y PRD, además se promovían portadas de revistas y de otros medios de comunicación que publicitaban entrevistas a candidatos.