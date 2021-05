El médico Miguel Ayllón Villegas, quien laboró durante 15 años en el Hospital Regional de Zona del IMSS, conocido como San Alejandro, inició una huelga de hambre frente a lo que fue el área de urgencias de la citada unidad hospitalaria, para protestar por el incumplimiento de iniciar la demolición del edificio el 1 de mayo.

Advirtió que por la negligencia que hubo antes y después de los sismos de 2017, no se pudo atender debidamente a los pacientes de Covid-19, los cuales saturaron las instalaciones de hospital La Margarita hace un año, mientras se dio el contagio del personal médico.

Dijo que han pasado tres años, así como diferentes administraciones que han sido omisas en este tema, por lo que hizo un llamado a los responsables de los trabajos para que sean claros en el inicio de la habilitación del nosocomio.

“Este día se supone que iban a iniciar, yo no veo al Ejército, no veo camiones, no veo nada; necesitamos que nos hablen con la verdad, si realmente se va a atrás el hospital y la rehabilitación, que nos hablen con la verdad y no nos mientan”, denunció.

También cuestionó la habilitación del hospital CIMA, misma que sería la sustitución de San Alejandro, pero todo quedó en proyecto, sin darse cuenta que eran necesarias las 400 camas de hospital para atender no sólo el estado, sino otras entidades del país.

“El hospital CIMA iba a sustituir a San Alejandro, y ni uno ni otro, ya cuantos años pasaron, pasamos los peores momentos de la pandemia y no hubo nada, otra mentira más”, dijo.

Pocos trabajos

Los trabajos que se han realizado en los últimos días, es la colocación de madera de cimbra a los alrededores del edificio, pero en el fin de semana no se vio a personal que trabajara.

La promesa

A principios del mes de marzo, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, anunció que el primero de mayo se comenzaría con la demolición de San Alejandro para iniciar la obra programada este 2021.

“La infraestructura, el caso particular de San Alejandro que nos llevó a la pandemia a caminos que no tenían salida y que hoy afortunadamente es necesario y que finalmente se resuelve el tema de la demolición, el primero de mayo es nuestra meta para que empiece la demolición esperada”, dijo Zoé Robledo.