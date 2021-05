El gobernador, Miguel Barbosa, respaldó a los órganos electorales y confió en que sus acuerdos y fallos serán apegados a legalidad. Refirió que los partidos políticos y candidatos deben privilegiar las propuestas. En ese sentido, exhortó a los ciudadanos a no dejarse presionar por aspirantes a cargos públicos, pues deben ejercer su voto de forma libre.

A unas horas de que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) valide las candidaturas a diputaciones locales y presidencias municipales, el mandatario confió en que la decisión que asuman los consejeros sea observando y atendiendo las leyes en materia electoral y la Constitución Política de Puebla.

“Todos esperamos [que] este proceso electoral local sea un proceso electoral ejemplar en la que los órganos electorales locales funcionen de manera autónoma apegada a la ley, apegada a los principios rectores de la legalidad y que sus integrantes desempeñen su función de manera honrada, honesta, apegada a la ley, cumpliendo con esos principios de la materia electoral”, dijo.

La noche de este lunes, el Consejo General del IEE validará las candidaturas de aspirantes a las diputaciones locales y a las presidencias municipales; los consejeros electorales analizarán el caso de quienes hayan violado los artículos 134 constitucional y 392 bis, que se refieren a la promoción anticipada y al uso de recursos públicos con fines electorales.

Otros temas que analizarán es que los candidatos tengan un historial de vida limpio, es decir, que no tengan sanciones por violencia política en razón de género, que no adeuden pensión alimenticia, que en su conducta de vida no hayan cometido violencia familiar.

Se pronuncia gobernador por el voto libre

Al arrancar las campañas electorales locales, el mandatario estatal, Miguel Barbosa se pronunció porque no se ejerza presión a los ciudadanos y que el voto sea libre.

En un breve mensaje, en conferencia de prensa virtual pidió a los ciudadanos a conducirse “independientes, informados, para que no se dejen presionar por nadie, que no haya ninguna coacción y no caigan en ninguna coacción y en ninguna tentación”, refirió.

Sostuvo que será importante que los partidos políticos privilegien las propuestas con el objetivo de llegar a los electores y que se ejerza el voto de forma libre y ordenada, el próximo 6 de junio: “A los partidos políticos y a los candidatos les pido que cumplan la ley, las reglas de participación de ellos están en la ley, que mantengan el nivel de promoción de sus postulados, de sus propuestas apegadas a la ley, con respeto absoluto de la ciudadanía”, dijo el mandatario local.

El 6 de junio se realizarán las elecciones intermedias, es decir, que además de la elección de 217 presidentes municipales y 26 diputaciones locales también se elegirán a 15 diputados federales, podrán ejercer su voto 4.7 millones de ciudadanos. A partir de este 4 de mayo arrancan las campañas locales con lo que se observará mayor movilidad.