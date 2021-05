A pesar de que fue ahí donde se considera que inició la pandemia de coronavirus, en Wuhan, China, ya se realizó su primer festival de música en el cual acudieron más de 11 mil personas, casi todos sin portar cubrebocas.

Este festejo se realizó a poco más de un año en que se registraron los primeros casos de contagio, pues ahora Wuhan ha mostrado que superó la pandemia, mientras que en otros países aún se enfrentan nuevas olas de la enfermedad.

El festival de música “Strawberry” que dura dos días, se realizó desde el sábado pasado, en el lugar estuvo inundado de aglomeraciones, baile, saltos y alegría de quienes participaron en él.

La organización apuntó que el número de asistentes fue restringido como medida de seguridad ante el coronavirus, además colocaron vallas frente a cada escenario.

Thousands of people attended the Strawberry Music Festival in Wuhan, China. The festival made its return in the city where COVID-19 first emerged, after it was forced to go online last year https://t.co/OcSkdDEw5O pic.twitter.com/MFtB1J0ohg