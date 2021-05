Luego de 15 años de ser un puente entre los usuarios de internet, a partir de mañana 4 de mayo, Yahoo Respuestas cerrará sus puertas.

Tras vivir la evolución del internet, las redes sociales y el uso cotidiano, Yahoo Respuestas anunció a mediados de abril que iniciaría el cierre de su portal.

La página de preguntas y respuestas por excelencia nació en 2005 y a partir de mañana 4 de mayo la dinámica será diferente, pues ahora cuando busques la sección Yahoo Answers comenzará a redirigir a la página de inicio de Yahoo.

Yahoo forma parte de Verizon Media Group luego de la venta de la compañía en 2017, anunció este cambio en la parte superior de la página de inicio de Yahoo Respuestas.

De acuerdo con DW, la creciente popularidad de redes sociales ha causado que las visitas a esta sección disminuyan considerablemente y con el paso de los años esto se vea mermado en las ganancias de la empresa, por lo que ahora busca redirigir sus inversiones hacia otros productos.

Finalmente, la compañía también agregó que Yahoo Answers fue una vez una parte clave de los productos y servicios de Yahoo.

"Gracias por contribuir a Yahoo Answers. Estamos orgullosos y honrados de haberle ayudado a conectarse y aprender de la comunidad de Yahoo durante los últimos 16 años”.

Goodbye to Yahoo Answers, a haven for the confused. https://t.co/cWXyMUoOUB pic.twitter.com/Txyg3l3Trq