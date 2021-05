Al advertir que la Ibero Puebla ha entregado todos los requisitos a la SEP para asegurar un retorno a clases presenciales y mixtas, Mario Ernesto Patrón Sánchez valoró que el trabajo conjunto con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública estatal derivará en la apertura de la universidad en cualquier momento.

El "campus seguro" desarrollado por la Universidad Iberoamericana (Ibero) Puebla con tecnología global y estrictas acciones de higiene, garantiza el retorno libre de Covid-19 a mil alumnos de los últimos semestres en laboratorios, aulas, baños, sanitarios, además de áreas comunes como comedor, jardines y estacionamientos a partir de este lunes tres de mayo, o cuando las autoridades de la SEP lo permitan.

Además, calificó como una distracción el comunicado emitido por la dependencia en el que informó que la Ibero únicamente había cumplido con el 30 por ciento de los requisitos solicitados.

"Es más debieron decir que estábamos en cero por ciento porque no habíamos empezado el trámite. Entonces me parece que fue una distracción de comunicación social de la secretaría; francamente lo digo así con toda honestidad porque no podíamos estar al 30 por ciento de cumplimiento porque no habíamos ingresado a la solicitud", subrayó.