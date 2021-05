El 4 de mayo es una fecha muy especial para todos los fanáticos de la franquicia Star Wars, pues en esta fecha se celebra su día.

Star Wars, de George Lucas, ahora propiedad de Disney, es una de las sagas cinematográficas más exitosas en el mundo y parte importante de la cultura popular.

Más allá de los famosos personajes, los legendarios sables iluminados y las espectaculares historias, aquí está la razón por la que el Día de Star Wars se conmemora el 4 de mayo.

¿Qué tiene que ver Star Wars y el 4 de mayo?

De acuerdo con los historiadores, la unión entre esta fecha y la franquicia data de 1979, dos años después del estreno de la primera cinta de la saga A New Hope el 25 de mayo de 1977.

Todo comenzó cuando Margaret Thatcher, conocida como la Dama de Hierro, se convirtió en la primera mujer en llegar al cargo de primer ministro de Gran Bretaña.

Con su triunfo, sus compañeros del partido conservador decidieron celebrar la victoria con la compra de casi toda la sección de anuncios del periódico London Evening News.

En dicho rotativo se agregó la frase: “May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations”, es decir, “que el 4 de mayo esté contigo, Maggie. Felicidades”.

La frase para la Dama de Hierro, rápidamente cobró popularidad, pues esta fue una clara referencia a la famosa frase del filme de George Lucas “may the force be with you” o en español “que la fuerza esté contigo”.

A partir de ese momento, los fanáticos adoptaron el 4 de mayo como el Día de Star Wars, por lo que cada año se realizan eventos relacionados a la saga.

La franquicia comprada por Disney aprovechará la oportunidad ese 4 de mayo con la nueva serie animada de la franquicia: Star Wars: The Bad Batch.

Desde su creación en 1977 hasta la fecha, Star Wars cuenta con 12 películas, 6 series animadas y 4 series de televisión.