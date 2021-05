Durante el primer día de la Jornada de Vacunación contra Covid-19 para adultos mayores de 50 años en Tehuacán se aplicaron cerca de 11 mil dosis, sin ningún problema de aglomeraciones, largas filas o retrasos. Así lo informó el secretario de Salud del estado, José Antonio Martínez García, al resaltar que hoy martes inicia el segundo día de aplicación del biológico Pfizer en el municipio enclavado en la Sierra Negra de Puebla.

Detalló que el 3 de mayo se aplicaron 10 mil 901 vacunas a mayores de 50 años de edad, mientras este día se han empezado las aplicaciones en los 13 puntos sin incidentes.

Asimismo, el funcionario estatal afirmó que en el Plan de Vacunación, se contempla que haya personas que no tienen papeles, a quienes se les hace inspección física y en algunos casos vecinos que reconozcan que vivan en el lugar se hacen las aplicaciones. “Todos se vacunan, aunque no cuenten con papeles”, sostuvo.

Inmunidad de rebaño

Cuestionado sobre la tercera ola de Covid-19 que se esperaba y que no llegó, José Antonio Martínez García, resaltó que tras hablar con especialistas y epidemiólogos se pudo llegar a una inmunidad de rebaño, sin embargo, no hay estudios que lo confirmen aún.

“Sacamos como conclusión que la inmunidad comunitaria natural ha incrementado el porcentaje de personas que ya tienen anticuerpos por la enfermedad”, dijo.

“Pero aparentemente porque no se ha estudiado a fondo, podría ser la causa que no ha llegado la tercera ola, pero no hay que bajar la guardia, la pandemia sigue activa y puede reactivarse fácilmente”, sostuvo.

Sobre el tema, el gobernador Miguel Barbosa, alertó que se ve que no habrá una tercera ola derivada de vacaciones de Semana Santa, pero aún hay muchos eventos sociales que aumentan la sinergia y convivencia como las fechas de 5 y 10 de mayo,.

“Cuidemos a nuestras mamás, porque nuestras viejitas y viejitos aun vacunados, si tienen un contagio se nos van (…) no caigamos en relajamiento”, insistió Barbosa Huerta.

Avance Covid-19

Mientras tanto, los contagios del coronavirus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad Covid-19, aunque lento, no cesan, luego de que se registraron apenas 30 casos y 7 decesos en las últimas 24 horas.

En el último reporte de la Secretaría de Salud estatal se indica que se han acumulado 84 mil 649 contagios desde marzo de 2020 cuando llegó el coronavirus a Puebla, además de 11 mil 884 decesos en el mismo lapso, siete en el último día.

Treinta nuevos se registraron en el último día, por lo que ya se contabilizan 199 casos activos en 36 municipios con 368 personas hospitalizadas, 71 de ellos graves en terapia intensiva intubados a respiradores mecánicos.