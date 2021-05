Con tres años de diferencia, las propuestas en la plataforma electoral del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) son básicamente las mismas presentadas en 2018 y 2021.

Las mismas están enfocadas en las propuestas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), las cuales son intactas para las elecciones de este 6 de junio.

Sólo los partidos Morena y del Trabajo (PT) para comicios de 2021 no presentaron propuestas locales, sino una copia de la plataforma ya mostrada nivel nacional.

En las mismas se señalan las frases de: "No al gobierno rico con pueblo pobre; al margen de la ley nada por encima de la ley nadie; economía para bienestar; por el bien de todos primero los pobres".

Así como, "no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera; no puede haber paz sin justicia; no más migración por hambre o violencia; democracia significa el poder del pueblo; política y gobierno erradicar la corrupción el expendio y la frivolidad".

Incluso, se señala que el documento no es un simple catálogo de propuestas y buenos deseos, sino una lista estructurada y exhaustiva aunque no limitativa, de proyectos y programas que buscan soluciones prácticas a realidades concretas.

“Lo presentado es un resumen cuidadoso del trabajo realizado a lo largo de nueve meses en muchas mesas en reuniones de trabajo en varias ciudades de la República”, se dijo en 2018.

Incluso en el combate a la pobreza, se afirma que México no puede hacer frente al resto de sus desafíos con más del 50 por ciento de su población en dicho estatus.

Para la plataforma 2021 se destaca que las elecciones son un momento trascendental para la consolidación del proyecto de la llamada Cuarta Transformación (4T).

“Por este motivo la contienda electoral de 2021 tiene una trascendencia extraordinaria. Es la oportunidad de que gente ratifique el ánimo de campo. El mandato de transformación profunda y de raíz”, señala el texto.