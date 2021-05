El candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Roberto Ruiz Esparza, inició su campaña por la presidencia municipal de Puebla en la junta auxiliar de Azumiatla.

En este lugar dijo que "ofrecerá más que un balón" a la gente, al destacar que ya ha asistido a la junta auxiliar donde regaló balones de futbol y ahora "habrá que dar más que eso".

“Lo más importante no es que les demos un balón, lo más importante es trabajar de la mano de la gente de Azumiatla que desafortunadamente los tienen abandonados”, sostuvo.

“Es la tercer campaña consecutiva que venimos a visitarlos y nos encontramos que tienen los mismos problemas de antes, ese es el grave problema, a eso venimos nosotros a comprometernos a trabajar de la mano para mejorar su calidad de vida”, dijo.

De este modo ofreció servicios como alumbrado público y mayor seguridad.

“Qué quieren que hagamos con la delincuencia, hay que sacarlos a patadas de Puebla, necesitamos trabajar muy fuerte para darle seguridad a la gente, pero también seguridad en empleo y que haya trabajo”, añadió al micrófono.

Refirió que de ganar la elección del 6 de junio, habrá apoyo a las mujeres, las que dijo son de trabajo quienes necesitan una oportunidad que el Partido Verde les dará, al poner al ciudadano al frente de las decisiones.

“Voten por su amigo 'El Capi', el último campeón del Puebla de La Franja”, dijo al gritar una porra a la comunidad de Azumiatla para terminar el discurso de menos de cinco minutos.

En entrevista previa, señaló que uno de los referentes del futbol en Puebla no lo hace un improvisado de la política, al afirmar que no pertenecer al grupo de actores, cantantes, luchadores y famosos que hoy son utilizados por los partidos políticos para buscar votos.

En 2001 cuando se retiró del futbol, inició una carrera en el servicio público, donde ocupó cargos como la dirección del Instituto Poblano del Deporte y una diputación federal.

#Ahora 💡 Así arranca el Capi @RUIZESPARZAO su campaña por la presidencia municipal de Puebla, al asistir a la junta auxiliar de Azumiatla, donde dijo, ofrecerá "más que un balón a la gente". ⚽



Vía @castilloloyo 📹 pic.twitter.com/bT70vRcgBP — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) May 4, 2021

“Tengo más de 18 años en el tema de la función pública, en el tema de la política, ya trabajé, ya tengo experiencia, no es que me haya retirado el día de ayer, yo me retiré el 2001 del fútbol”, señaló.

Negó cualquier tipo de acuerdo económico para representar al PVEM para que conserve su registro en la próxima elección, pues afirmó que nunca ha pedido nada a cambio cuando lo invitan a participar en una elección.

“Muchos partidos que me han buscado en 2015 y me volvieron a buscar hoy, si yo hubiera pedido algo no me hubieran buscado de nuevo. En ese sentido nunca me he prestado a vender mi imagen, a vender mi candidatura”, aseveró.