Al minimizar la unión del PAN-PRI-PRD por una marcada diferencia favorable de 20 puntos en este comienzo de campaña rumbo a la presidencia municipal, Claudia Rivera Vivanco, acentuó que su candidatura por Morena es sólida por registrarse adecuadamente en tempo y forma.

Pero advirtió la existencia de fuerzas que dominaron el pasado y pretenden regresar a ejercer el poder para beneficiar a un grupo reducido de personas, en detrimento de la población que más carencias tiene para sobrevivir.

Durante el comienzo de su campaña en las calles de San Pablo Xochimehuacan pidió a los habitantes de la junta auxiliar mantener el rumbo del cambio para evitar que regresen los privilegios a la clase política del pasado, "que únicamente quiere hundir más al pueblo", aseguró.

Los ciudadanos, dijo, deben mantener ese rango de diferencia que indican estudios demoscópicos en Puebla y en territorio nacional a donde se desarrollarán los comicios más grandes de la historia de nuestro país.

“Arrancamos sin lugar a dudas arriba, Morena lleva la preferencia electoral a nivel nacional prácticamente y aquí en el municipio de Puebla, Morena está arriba por más de 20 puntos con relación al PRI, PAN y PRD que están aliados, así que estoy muy convencida de que saldremos a defender esta transformación", indicó la candidata de Morena.

Rivera Vivanco adelantó que durante estos momentos electorales Morena vigilará el proceso ante "los oportunistas y corruptos" que buscan el beneficio propio, antes de privilegiar a las masas. Además, valoró su proyecto incluyente, que viene sumando a personas de diversas concepciones políticas y grupos religiosos.

“Se ha sumado gente (a la campaña) de diferentes grupos sociales porque ha observado que el cambio empieza por nosotros y están convencidos de que podemos hacer este gran equipo, nosotros hemos sido un proyecto siempre incluyente abierto para todas las personas; vamos a continuar en la misma dinámica porque morena lleva las preferencias por más de 20 puntos, no nos confiamos, pero seguiremos tocando corazones y conciencia”.

La propuesta, indicó, la sigue ofreciendo para mantener el proceso de la transformación del país, pero esto sólo se alcanzará desde el espacio local.

"El municipio de Puebla es el cuarto más grande del país, eso significa que todas y todos debemos mantener el trabajo; de ese tamaño tenemos la responsabilidad para sacar adelante nuestro país, vinimos colocando ejes que son fundamentales en esta transformación, la reconstrucción de la paz, la seguridad que se ha incrementado que se ha buscado aumentar a nivel nacional", comentó.

Registro en forma

La alcaldesa con licencia reiteró que su registro para buscar el triunfo electoral se desarrolló bajo los lineamientos del INE en tiempo y forma, al igual que en 2018, por lo que no espera sorpresas.

Pero aclaró que si llegaran a existir inconvenientes acudirá a las instancias nacionales para evitar conflictos.

El registro, refrendó, se dio conforme marca la ley, como en 2018 cuando Morena, su partido, la eligió como una de sus militantes y fundadoras.

"Mi partido depositó su confianza en mí porque es una convicción de vida que se suma con no mentir, no robar y no traicionar, esas son las principales razones por las que mi partido vuelve a depositar su confianza en una militante y una fundadora en Puebla para continuar acompañando la transformación que nuestros líderes a nivel nacional están construyendo por una mejor nación”.