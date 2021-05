A las 11:00 horas de este martes 4 de mayo, Miguel Amador, candidato por la coalición "Juntos Haremos Historia" de la coalición Morena y PT, inició su campaña electoral en la junta auxiliar de Ahuatepec, la más grande del municipio de Tecali, de donde es originario el candidato.

Ahí, acompañado del límite de asistentes permitidos por la pandemia de coronavirus, se reunieron 100 personas en el centro de la comunidad.

Al inicio de su discurso señaló: “Para un servidor el día de hoy es muy importante, la oportunidad de poder representar un municipio tan digno, tan noble y trabajador es motivo de orgullo, de satisfacción, saber que me acompañan hombres y mujeres comprometidos, que aman a su tierra y que siempre han velado por la grandeza de nuestro municipio.”

Por lo que asumió el compromiso de hacer valer los principios de Morena: no mentir, no robar, no traicionar.

Debe recordarse que Miguel Amador resultó triunfador de la contienda interna por el partido Morena, el cual decidió ir en coalición con el PT en Tecali de Herrera, dada la coincidencia de postulados, ambas fuerzas políticas decidieron lanzar al mismo abanderado, lo que no sucedió en diversos municipios del estado.

La conformación de la coalición deja ver la importancia que Tecali de Herrera tiene para ambos partidos políticos, pero resulta relevante la elección de Miguel Amador, pues en la contienda interna resultó electo bajo un proceso interno democrático.

De hecho, diversos ejercicios demoscópicos colocan en primer lugar de la contienda a Miguel Amador bajo las siglas de Morena y del PT, por lo que al arranque, existe una percepción muy fuerte de que es el candidato que logrará el mayor número de votos.

Para concluir su discurso afirmó: “El 6 de junio no se puede ser neutral. Porque las viejas causas que nos empujaron están a punto de desaparecer, la desigualdad, la prepotencia, el influyentismo”.

Durante su apertura de campaña, asumió la responsabilidad de mantener vigentes los anhelos y postulados de Morena, y de sumar las propuestas de todos los sectores de la sociedad, sin tomar en cuenta la filiación ideológica o partidista de donde provenga.

Para el resto del día visitará la cabecera municipal, la que recorrerá a pie, invitando a los negocios de artesanías de ónix y mármol para que se sumen al proyecto que encabeza, en el que seguirá las mismas pautas que ha dictado Morena para que sus gobiernos actúen cercanos a la gente, con honestidad y pleno combate a la corrupción.