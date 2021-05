Entre las historias que conectaron la tragedia del pasado 3 de mayo en el que un tramo de la Línea 12 del Metro se desplomó y provocó la muerte de más de 20 personas, se encuentra el caso de Brandon Giovanny, de 13 años.

El menor, formó parte de la lista de víctimas mortales ocurrido el lunes por la noche en la alcaldía Tláhuac; sin embargo, su caso se hizo viral ante la desesperación de su familia, pues desde el hecho hasta casi un día, nadie sabía si estaba vivo o muerto.

#AzucenaxMilenio | Con el corazón destrozado Marisol Tapia reconoció el cuerpo de su pequeño Brandon Giovanni que viajaba en el @MetroCDMX de la línea 12



"¡Me mataron a mi niño! Ya no va a llegar a mi casa". pic.twitter.com/lPdgLFvpK5 — Azucena Uresti (@azucenau) May 5, 2021

Ayer por la noche, las autoridades de la Ciudad de México confirmaron la muerte del menor, pues estaba entre los cuerpos que no habían sido identificados ante el siniestro.

Horas más tarde de esta noticia, Marisol Tapia, madre del menor, fue increpada por los medios para obtener declaraciones tras el suceso que le costó la vida a su hijo.

"No espere ver a mi hijo en esa plancha muerto". Marisol, mamá de Brandon Giovanny. pic.twitter.com/PzYBYXMdoT — El Gráfico (@elgmx) May 5, 2021

Pese al enorme dolor, la madre de Brandon soltó unas palabras desgarradoras, pues informó tenía planes con su hijo para este 10 de mayo, Día de las Madres; sin embargo, lo único que hará es enterrarlo.

“Nada me va a devolver a mi hijo. Me lo mataron. Nada me devuelve a mi hijo. Que quede en la conciencia de las personas y ojalá que el karma se los cobre donde más les duela. Así como a mí me arrebataron a mi hijo”.

"Ojalá el Karma se los cobre donde más les duela; así como a mi me arrebató a mi hijo". Marisol, mamá de Brandon Giovanny. pic.twitter.com/g2nV6L1MiG — El Gráfico (@elgmx) May 5, 2021

La historia de Brandon cobró relevancia a nivel nacional e internacional luego de las múltiples escenas en las que aparece su madre y su abuela pidieron ayuda para encontrarlo.

Después del desplome, los familiares del menor hicieron una búsqueda exhaustiva la cual incluso la Fiscalía de la Ciudad de México había levantado una ficha de búsqueda.

La búsqueda del pequeño Brandon unió a todo México, por lo que usuarios de redes se movilizaron para ayudar a sus familiares a localizarlo.

Todo terminó ayer por la noche cuando la Fiscalía de la CDMX confirmó la muerte del menor. De acuerdo con los reportes, el pequeño murió en el lugar en donde se desplomó el Metro.

“Brandon fue identificado por familiares en oficinas forenses de la institución en la alcaldía de Iztapalapa, fallecido por los hechos ocurridos en la Línea 12 del Metro”.