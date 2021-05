“A mí nadie me usa, nadie me maneja”, sentenció el candidato de Fuerza por México (FXM) a la presidencia municipal de Puebla, Eduardo Rivera Santamaría. En entrevista, el abanderado dijo no sentirse en desventaja respecto a las estructuras y recursos financieros respecto a sus contendientes de otros partidos políticos, al afirmar que es arropado por “ciudadanos libres”.

De este modo, negó que la contienda por presidir el ayuntamiento esté cerrada entre los aspirantes de Morena y el PAN, Claudia y Eduardo Rivera, al afirmar de manera entusiasta que él obtendrá el triunfo en las urnas el 6 de junio.

El candidato al Palacio Municipal aseguró que no le está haciendo el juego a ningún instituto político, luego de detallar que 16 de las 36 personas que lo acompañan en la planilla de regidores son representantes de colonias y juntas auxiliares.

Lo anterior, luego de versiones de que el candidato de Fuerza por México estaría tratando de quitar votos a algunos de los aspirantes que estarían punteando.

Ante el problema del ambulantaje manifestó su disposición para dialogar con las diferentes agrupaciones de comerciantes en la vía pública, al señalar que todos los sectores de la población deben tener cabida en el gobierno municipal.

Por lo tanto, enfatizó su interés por los empresarios, subrayando que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) son las que sostienen la economía de la ciudad.

Asimismo, el también empresario, minimizó la solicitud que hicieron al Instituto Electoral del Estado (IEE) representantes de los partidos, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática (PAN, PRI y PRD), para que en las boletas electorales incluyan las fotografías de los abanderados a la presidencia municipal de Puebla.

El movimiento sería con el propósito de no causar confusión porque dos de los aspirantes a ese cargo tienen el mismo nombre y apellido.

“Primero, va a ser muy interesante saber cuál es el candidato del PAN, cuál es el candidato del PRI, que ahora son lo mismo, panistas y priistas”, sostuvo.

“Eso es algo que me da más gusto que risa, porque si quieren que vaya en las fotos quiere decir que el miedito no anda en burro, así que si quiere una foto mía, ahorita se la mando hasta autografiada”, señaló.

Sobre de los puntos que visitará durante la campaña, respondió que tiene reuniones programadas en las 17 juntas auxiliares.

Eduardo Rivera Santamaría realizó una caminata por el primer cuadro de la ciudad acompañado de los candidatos a diputaciones locales.