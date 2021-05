Tras recibir el respaldo de los coordinadores de los senadores del PAN, PRI, PRD, el candidato a la presidencia municipal de la capital, Eduardo Rivera Pérez, advirtió que Puebla no puede seguir siendo "rehén del desorden" con enfrentamientos en el Centro Histórico, donde hay caos.

En su segundo día de campaña, el aspirante llegó a la zona de Los Fuertes, concretamente a la Plaza de La Victoria, acompañado por los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; del PAN, Julen Rementería del Puerto, además de Claudia Ruiz Massieu y Nadia Navarro y criticó situaciones como las que se vivieron en las calles del Centro Histórico donde los ambulantes se disputan el territorio.

Recordó que el principal atractivo para los turistas es el primer cuadro de la capital, y fue donde se presentó la trifulca, por lo que no se puede seguir así y hay que corregir las cosas.

#EnHilo 👉🏻 El candidato @eduardorivera01 menciona que lo sucedido el día de ayer entre ambulantes, demuestra la ingobernabilidad de la capital.



Vía @CristopherDam 📹 pic.twitter.com/M99ShDZ9bJ — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) May 5, 2021

Manifestó que el Centro Histórico no puede ser rehén del desorden, y que las cosas sigan igual o peor. Insistió en que hay que corregir el rumbo de Puebla y no seguir hundiendo a la ciudad.

Mientras el senador Miguel Ángel Osorio Chong, manifestó su respaldo a las personas que perdieron la vida en el accidente del Metro, y lamentó la corrupción que hay.

De su visita a Puebla, indicó que la alianza "Va por Puebla" ha salido con la frente en alto, pues en la capital del estado se requiere sacar a la ciudad del problema, y señaló que hay una pésima administración.

“Nunca se había visto una ciudad con basura, desconfianza, polarizada, eso no quiere la gente de bien, y la alianza que se tiene no es por ideología, sino proyecto de nación, ya que lo que ocurre en Puebla, no se lo merecen los ciudadanos, y ahora con Eduardo Rivera, habrá eficiencia, capacidad y resultados, visión de estado”, aseguró.

Dijo que conoce al candidato, mismo que trascendió a nivel nacional, al ser un hombre que construye y como líder de los presidentes municipales que acudía a la Secretaría de Gobernación "iba y gestionaba, exigía respeto para el municipio de Puebla".