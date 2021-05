El ayuntamiento de San Salvador El Seco a través del Sistema Municipal DIF, en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), continúa brindando las asesorías jurídicas y psicológicas a las féminas que han sido víctimas de violencia familiar, esto luego de que ante la actual contingencia sanitaria se han incrementado el número de denuncias en un 20 por ciento.

De acuerdo a las autoridades municipales, a través del IMM de El Seco a cargo de Cristina Juárez Cortés, se trabaja a diario y se hace uso de las redes sociales para difundir las medidas preventivas, como de denuncia en caso de ser víctima de violencia, por lo que llamaron a la ciudadanía en general a denunciar cualquier acto de violencia.

Mencionaron que en el último año se han registrado casos de violencia económica, psicológica y principalmente física, pues de 2020 a la fecha, se han atendido de 60 víctimas, quienes han sido canalizadas a las áreas de asistencia psicológica, además del acompañamiento y la asesoría jurídica.

Cabe recordar que cuando no existía el IMM en El Seco y ante el desconocimiento de las féminas de qué hacer o con quién acudir, la mayoría debía viajar al municipio de Tehuacán, cuyas autoridades terminaban enviándolas al municipio de Tecamachalco, lo que implicaba no solo el tiempo, sino un gasto económico que muchas de ellas no podían solventar; en ese viacrucis, muchas de ellas fueron revictimizadas por las propias autoridades quienes las instaban o persuadían para que no levantaran una denuncia.

Hoy en día, tras la creación del IMM y la campaña de concientización que se ha impulsado principalmente los días 25 de cada mes, en los que se conmemora el Día Naranja, se brindan los números telefónicos de la comandancia 249 45 107 66, el 911 o bien, directamente al IMM al 249 118 71 13.

En su momento, la titular del IMM destacó que las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia, pueden denunciar directamente y se les da todo el apoyo que requieran a través de la Patrulla Naranja, que canaliza el caso ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla y a su vez, el IMM que se coordina con el DIF para brindar el apoyo que requieran.

Finalmente las autoridades municipales llaman a todas las mujeres que hayan sido revictimizadas por alguna autoridad, levanten su denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, además de acudir al IMM para recibir la asistencia que requieran.