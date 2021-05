En esta temporada electoral se han visto cientos de historias que parecen sacadas de un libro; sin embargo, todos los días sorprenden con un hecho más inverosímil que el anterior.

Muestra de ello ocurrió en Hidalgo con el candidato de la alianza PAN-PRD a la alcaldía de Ixmiquilpan, Edmundo Ramírez Martínez, quien fue exhibido durante en uno de sus eventos proselitistas por una expareja.

La mujer, identificada como Julia Arteaga Sánchez irrumpió en una conferencia de prensa del aspirante panista para denunciar públicamente las amenazas y la negativa de Ramírez a reconocer a su hija y otorgarle una pensión alimenticia.

#azucenaxmilenio | En Ixmiquilpan, #Hidalgo, una mujer irrumpió un evento de campaña del candidato a Alcalde por el PAN, Edmundo Ramírez; le reclamó reconocer la paternidad de una menor de dos años de edad pic.twitter.com/pOBPuLCoQg — Azucena Uresti (@azucenau) May 5, 2021

Por si la acusación no fuera grave, la fémina aseguró ante medios locales que fue presionada a abortar a la niña que hoy tiene dos años.

De acuerdo con Proceso, la mujer aseguró que tuvo una relación sentimental por siete años con el hoy candidato y hace dos nació Aitana, hija de ambos.

La mujer afirmó que el candidato del Partido Acción Nacional -institución que se opone a la interrupción del embarazo- quería que abortara y puso en duda su paternidad.

Acompañada de otras mujeres que portaban pancartas contra el hombre, Julia insistió que, si bien su campaña alude al apoyo a las mujeres y a la infancia, el político ha rechazado a su hija.

En ese sentido afirmó que el político no la ha reconocido porque le comentó que "afectaría su carrera política", dado que cuando la procrearon, él estaba casado.



“Les pido que reconsideren si una persona que tiene una propuesta de estancias infantiles y ha dejado a mi hija y a muchos menores atrás de mi hija, porque mi hija no es la única, ya hay muchas mujeres violentadas, va a poder representar a las ixmiquilpenses. Es imposible, no hay congruencia entre lo que está diciendo, entre lo que dice y sus lemas de campaña”.

Por su parte, Edmundo Ramírez respondió a las acusaciones señalando que no ha recibido notificación de alguna demanda en su contra, y agregó que se someterá a pruebas de ADN para determinar si es el padre de la niña.

Finalmente, consideró que el tema se trata de una “guerra sucia” por sus aspiraciones de gobernar el municipio.