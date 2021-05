Volvieron las grandes filas, desorganización y molestias en la aplicación masiva de vacunas anticovid, ahora a personas entre 50 y 59 años de edad, vecinos de los municipios conurbados a la ciudad de Puebla. En un recorrido de Intolerancia Diario se comprobó el malestar de las personas quienes tuvieron que hacer filas kilométricas para aplicarse el biológico.

A los sitios de vacunación también asistieron personas mayores de 60 años de edad rezagadas, quienes no pudieron inocularse en anteriores etapas por diversos motivos.

Tan sólo en el Hospital del Niño Poblano (HNP), se registraron varias calles de filas alrededor del nosocomio, donde se dividían por edades, mientras personas con alguna discapacidad pasaban inmediatamente.

El mayor problema se registró en el centro de San Pedro Cholula, donde la fila abarcó más de un kilómetro de longitud, con esperas mayores a las cuatro horas.

En este sitio faltó información, acusaron usuarios, al señalar que nadie de los coordinadores de la Brigada Correcaminos se les acercó a verificar papeles antes para evitar las grandes filas.

Doña Alberta Castro, estuvo formada por más de cuatro horas, pero al llegar finalmente a la puerta fue rechazada porque le dijeron que ahí no le tocaba su aplicación.

“Desde las 8 de la mañana estamos esperando para que ahorita nos digan que siempre no, que no me toca aquí que me vaya a Santa Bárbara, esto es cosa política, no es otra cosa”, dijo muy molesta.

“Les exijo que me vacunen porque esta es mi clínica y no me dejan ni pasar”, aseveró.

-¿Consultó las redes sociales para ver dónde le toca?

-Claro que las consulté, hicieron cambios en la madrugada, pero nadie se tomó la molestia de avisar de los cambios a tiempo, ya que estamos aquí nos están diciendo, eso no se vale.

“Nadie me hace caso, me dan la vuelta me dan la vuelta y me dan la vuelta, ahora me dicen que me vaya a Santa Bárbara”, dijo.

Don Sergio Miles, llegó a acompañar a su esposa para la aplicación, e indicó cómo estaba el desorden.

“El problema principal es que falta organización, no es tan difícil, los señores Servidores de la Nación en lugar de ayudar entorpecen toda la operación”.

“Desde 8:30 de la mañana les dijimos que informaran a la fila para ver si les tocaba aquí o no, por los cambios, pero no, prefieren estar acá escondiditos, cómodos y ya que llega la gente después de cuatro horas les dicen que no les toca”.

Asimismo, hubo ciudadanos que no les tocaba su turno de vacuna quienes también exigen la vacunación.

-¿Su esposa se va a aguantar?

-Pues tiene que aguantarse, si no qué hacemos, cuándo va a llegar otra vacunación.

Asimismo, aunque la vacunación es para gente entre 50 y 59 años de edad, también llegaron personas mayores de 60 años, quienes hicieron una enorme fila, los que por diversas circunstancias no pudieron aplicarse el biológico cuando les tocaba.

-¿Por qué no se aplicó la vacuna- se le preguntó a una persona mayor de 60 años.

-Mi esposo y yo tuvimos Covid- fue la respuesta al relatar que fueron momentos difíciles en su familia, pero afortunadamente salieron con vida.

El reporte oficial

La Secretaría de Salud informó que la Jornada de Vacunación en Atlixco, Amozoc, Izúcar de Matamoros y nueve municipios de la zona conurbada inició en tiempo y forma.

El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, detalló que que la meta es aplicar 102 mil 292 dosis del biológico Pfizer.

En cuanto al proceso de vacunación en el municipio de Tehuacán para el mismo grupo de edad, el secretario comentó que concluyó con la inmunización de 25 mil 938 personas, quienes recibieron el biológico Pfizer BioNTech.