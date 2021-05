Este viernes el Instituto Nacional Electoral (INE) Puebla recibirá los listados nominales que se repartirán el día de la jornada en las 7 mil 860 casillas, informó Marcos Rodríguez del Castillo, vocal ejecutivo del organismo, quien puntualizó que el 17 de mayo llegará el resto del material.

“La documentación que viene con resguardo, boletas, actas, los días 17 y 18 de mayo en los Consejos Distritales del INE estaremos recibiendo esta documentación, el día de mañana vamos a recibir los listados nominales definitivos que se utilizarán en la elección del 6 de junio”.

“Estaremos entregando a las representaciones de los partidos políticos y en nuestras juntas distritales para que se utilicen en cada una de las casillas que se van a instalar el 6 de junio”, dijo en entrevista para Intolerancia Diario.

Señaló que de forma paulatina el INE esta recibiendo el material; por ejemplo, ya se recibieron urnas, mamparas, canceles, documentación sin el apoyo de la Sedena, pero una vez que lleguen las boletas electorales entonces si se solicitará apoyo de la autoridad de seguridad, además deben estar los representantes de los partidos políticos.

Saúl Huerta y boleta electoral

El nombre del diputado Saúl Huerta Corona aparecerá en las boletas electorales el próximo 6 de junio, pues los documentos electorales se imprimieron el 6 de abril y ya no puede haber cambios; en esa fecha el legislador de Morena no había renunciado a la candidatura para su relección, pues fue el 21 de abril cuando fue acusado por abuso sexual en agravio de un menor de edad.

Marcos Rodríguez del Castillo, señaló que quien sustituya al diputado Saúl Huerta Corona, en el Distrito 11 no aparecerá en la boleta electoral, por lo que el morenista no solo se mantiene, por el momento, en la Cámara de Diputados federal, sino también en las boletas electorales, a pesar de que su candidatura ya no sea válida.

“Se imprimieron el 6 de abril como ese día el diputado Huerta no había presentado su renuncia para su candidatura a la reelección en el distrito 11, se imprimieron con su nombre por lo tanto quien lo sustituya no verá reflejado su nombre en las boletas y aparecerá el del diputado Huerta”, refirió el funcionario electoral.

A nivel nacional, el INE arrancó la impresión de las boletas electorales con los servicios de Talleres Gráficos de México. Son 101.6 millones documentos y 166 mil carteles para registrar los resultados electorales, de la cantidad total de boletas, 4 millones 736 mil pertenecen a Puebla.

“Es una boleta por cada una de las personas inscritas en el listado nominal de electores estamos hablando de alrededor de 4 millones 736 mil boletas que recibiremos y que serán distribuidas en primer lugar en los Consejos Distritales y en segundo término a cada una de las 7 mil 860 casillas que vamos a instalar el 6 de junio”, dijo el vocal ejecutivo del INE.

El pasado miércoles, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández Rivera, comentó que aun no se tiene al perfil para sustituir a Saúl Huerta Corona, pero el tema sigue en análisis en el CEN de este partido.