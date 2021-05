La temporada de elecciones avanza y se siguen dando a conocer cualquier cantidad de casos de agresiones contra aspirantes a cargo público en el país.

En el caso de Baja California Sur sólo quedó en intento, pues el candidato a diputado local por el partido BCS Coherente, Hugo "El Pelón" Gómez, denunció a través de una conferencia de prensa un intento fallido para arrojarle ácido en el rostro.

De acuerdo con el candidato a legislador local, esto no fue posible porque la mujer que había sido contratada para perpetrar la agresión, se arrepintió y se lo contó al abanderado por el cuarto distrito.

Hugo López también detalló que la "orden" no sólo era causarle daño al candidato con ácido, sino también a su esposa e hijas.

En algo jamás pensado, el abanderado de BCS Coherente presentó públicamente a la mujer contratada por este "trabajo", Guadalupe Villalobos.

En dicha conferencia de prensa, la fémina afirmó que le pagaron 3 mil 900 pesos, por arrojar ácido; sin embargo, no se reveló el nombre de los contratantes del “trabajo”.

"Me quisieron comprar porque se aprovecharon de la necesidad por la que estaba pasando y como vieron que no hice nada de lo que le pidieron, le dijeron que ya no contaran con su apoyo".

Finalmente, Hugo Gómez aseguró que a través de su abogado Samuel Lozano, ya presentó una denuncia por amenazas y lo que resulte por lo que la Procuraduría de Justicia del Estado abrió la carpeta de investigación LPZ/2687/2021/NUC.