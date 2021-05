Al advertir que su candidatura a la alcaldía de Puebla por Morena con su socio político, el PT, continuará firme por la certeza jurídica, Claudia Rivera Vivanco exigió Gabriel Biestro Medinilla hablar con la verdad sobre las encuestas internas morenista, porque "el diputado con licencia las tuvo en sus manos" el día en que los jerarcas de su partido revelaron al triunfador de la contienda interna.

El legislador insiste en que el estudio demoscópico no se desarrolló, pero, dijo, "lo cierto es que ambos estuvieron presentes".

Durante su gira en Xonacatepec, la alcaldesa con licencia refrendó que al seno de Morena los cochupos y acuerdos en lo oscurito no existen, pero algunos actores se empeñan en desarrollar acciones de políticos anquilosadas a través de la imposición.

#EnHilo 👉🏼 @RiveraVivanco_ advierte que la seguridad, bienestar para la recuperación económica, reordenamiento territorial, infraestructura y combate a la corrupción, serán reforzados.



Vía @jamsmilan 🎥 pic.twitter.com/8KEuhECr1m — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) May 7, 2021

Recordó que tuvo ocho votos a diferencia por únicamente dos de su rival electoral y correligionario.

"Es que la candidatura, mi candidatura está firme y viene igual que en 2018, de la confianza del partido al que pertenezco, Morena, como activistas, como fundadora, antes de que fuera partido, antes de que fuera Movimiento Regeneración Nacional en todas sus etapas, después como movimiento, después como partido y después como candidata", comentó Rivera Vivanco.

"Hoy nuevamente me vuelve a dar la confianza el partido a través de una comisión", agregó.

Rivera Vivanco recordó a sus compañeros de partido que existieron reglas del juego, hubo un proceso de inscripción, uno más de validación y compromiso con Morena: un precepto de no mentir, no robar y no traicionar.

"Muchos de ellos que firmaron; hoy lo están desconociendo, están mintiendo y lo están traicionando".