El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, confirmó que entregará 40 mil 60 pesos y 14 centavos a familiares de personas que murieron y resultaron lesionadas en el derrumbe de la Línea 12 del Metro.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que se trata de un primer apoyo emergente inmediato para gastos que puedan tener los familiares.

Confirmó que también reciben apoyo psicológico con grupos que están integrados por la Facultad de Psicología de la UNAM y revisar si requieren un seguimiento posterior.

Detalló que los deudos tendrán acceso a una indemnización por parte de la póliza del Metro, que en un inicio ascendía a 350 mil pesos por deudo, sin embargo, se señaló al seguro que era un monto muy pequeño y, tras el trabajo del Gobierno de la Ciudad de México, al menos será de 650 mil pesos.

Sheinbaum explicó que, de acuerdo con la Ley de Víctimas, los afectados serán incluidos en un programa mayor de apoyo posterior.

“No van a estar desamparados, no los vamos a dejar solos”, aseguró.

Pidió que los familiares que no han sido contactados, se acerquen a las autoridades a través de los teléfonos de Locatel. Dijo que ella personalmente se está comunicando con los familiares y que a quienes no han podido localizar son personas que no han atendido el teléfono debido a que están ocupados.

La jefa de Gobierno dijo que no considera que sea un accidente, que es un incidente y es necesario realizar la investigación correspondiente.

Respecto a las personas que ya fueron dadas de alta, aseguró que funcionarios los han visitado en sus hogares para saber qué necesidades tienen y que sean atendidos.

En el caso de víctimas con hijos, indicó que se coordinó con universidades privadas y se acordó darles becas para continuar con sus estudios.

En el caso de personas que contaba con seguridad social en el IMSS se pidió que se otorguen las pensiones correspondientes de manera expedita. También dijo que se apoya a quienes tenían créditos para que se simplifiquen los trámites para los familiares.

La cifra de este primer apoyo fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en donde se especifica que el monto se autorizó con fundamento en el artículo 63, párrafo segundo de la Ley de Víctimas, el equivalente a 447 UMAS.

Cada UMA corresponde a 89.62 pesos diarios.

Además, se autorizó ayuda inmediata en alimentación, transporte, alojamiento y procuración e impartición de justicia equivalente a 28 UMAS por cada uno de los conceptos, lo que representa 10 mil 37 pesos con 44 centavos.

Revisión de Línea 12 por peritos noruegos

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que encargará a peritos noruegos una revisión integral e histórica de la Línea 12 del Metro para determinar su viabilidad a futuro.

La mandataria capitalina adelantó que la revisión incluirá desde el arranque de la construcción hasta el desplome del lunes pasado.

Este viernes murió otra víctima por el desplome de la estructura de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Se trata de Araceli Linares Xiques, de 52 años, y quien se encontraba en el hospital 20 de Noviembre del ISSSTE.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno confirmó que hay 33 personas hospitalizadas: 13 graves, 20 delicadas y una estable; además, 53 personas se dieron de alta.

Con el deceso de Linares Xiques, asciende a 26 el número de personas hospitalizadas por este accidente.