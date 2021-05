Convencido de que los animales merecen respeto, Efraín Fayo Carrasco, candidato a la diputación local del Distrito 3, por la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla" integrada por Morena y PT, se comprometió con el movimiento animalista de Zacatlán “Caritas de Pelos” a que desde el Congreso del Estado impulsará a través de leyes y reglamentos, el cuidado y tenencia responsable de las mascotas.

Efraín Fayo Carrasco también dio su palabra a quienes integran este Movimiento Animalista, de proporcionarles una aportación mensual que les permita adquirir alimento para las mascotas rescatadas, así como material de curación y medicamento que emplean en jornadas de esterilización, además de apoyar en la dignificación de su estancia temporal.

Fayo Carrasco destacó que “el bienestar de los animales siempre ha sido un tema de hechos en casa, no de palabra, junto con mi familia tiene muchos años que ponemos nuestro granito de arena para tratar de ayudar en lo que sea posible, porque no es justo, ni correcto que los animales sufran, necesitan que quienes tenemos voz, la alcemos por su bienestar y no me refiero únicamente a perros y gatos, sino en general, debemos fortalecer a través de la ley, la cultura de respeto hacia ellos”.

Antes de concluir el encuentro con la presidenta del Movimiento Animalista de Zacatlán AC, Carita de Pelos y representante del MA de Puebla, Maricela González Juárez, Yolanda Garrido, Tesorera, Reyna Juárez, Vocal, Pascual Garrido, Vocal y Cecilia Guadalupe Cristóbal, Veterinaria de la Fundación, Efraín Fayo Carrasco, se comprometió a trabajar en el Reglamento Estatal de Tenencia Responsable de Animales, para garantizar respeto a sus derechos, con obligaciones claras por parte de quienes deciden llevar a sus hogar una mascota y en general para con otras especies.