A través de sus redes sociales, Roberto Solís Valles, candidato de Morena a diputado por el Distrito 8 local en Puebla, aseguró que su candidatura sigue firme y avanza muy bien “gracias a la confianza de los habitantes de la región Izta-Popo”.

El candidato desmintió las versiones que publicaron algunos medios en donde mencionaban que había sido “bajado de las boletas” para la elección del 6 de junio.

“Yo sería el primero en notificar a la gente si algo estuviera pasando. Nosotros estamos trabajando en la campaña todo el día, todos los días. Este tipo de información, sólo puede ser brindada por parte del Instituto Electoral y no por medios o páginas de internet y esa instancia no ha notificado nada, ni a un servidor ni a ninguno de los partidos por los que vamos en coalición y candidatura común, así que no se dejen engañar”, resaltó.

Solís Valles recalcó que van muy arriba en las encuestas y que son sus contrincantes los que usan este tipo de notas para desinformar a la población.

“Nuestro equipo está trabajando arduamente y cualquier cosa que haya necesidad de solventar, lo haremos sin dilación porque vamos avanzando y recorriendo el distrito y toda la región”.

“La nota que circuló no estaba sustentada y es totalmente falsa, así que nosotros seguimos haciendo campaña, realizando brigadas y trabajando como lo hemos hecho siempre, con la gente”, finalizó