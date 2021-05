La candidata a la presidencia municipal de la capital por el partido Nueva Alianza Puebla, Evelyn Hurtado, señaló que para combatir la inseguridad en el municipio hay que dar un trato digno a los policías, quienes, debido al horario que tienen están perdiendo a sus familias al no poder convivir. Además, indicó que el problema en la capital es que no hay un rumbo definido por parte de las actuales autoridades.

En entrevista con Intolerancia Diario, la candidata se refirió a la primera semana de campaña: “Llevamos siete días de vivir las problemáticas de Puebla, de caminar, escuchar y el sentir es que no se tiene rumbo, no hay una sinergia, no hay esa visión de querer mejorar, nos estamos acostumbrando a vivir con carencias, con problemas, y sin ser escuchados por la autoridad”, reiteró la abanderada por la capital.

La aspirante del partido turquesa advirtió que “se ve un gobierno muy alejado de nosotros, la gente lo dice, lo percibe, se siente engañada, olvidada , manipulada, sin una respuesta a sus problemas".

Dijo que ha recibido el apoyo de los ciudadanos, pues tras la contienda entre candidatos de ocho partidos, la gente no ve bien las coaliciones, regresar a los mismos partidos políticos que han dejado de escuchar las necesidades que tiene hoy Puebla capital, y que están sin una ideología, relató.

“He caminado inspectorías, juntas auxiliares, las colonias, los barrios, pero el sentir es el mismo, hoy está muy dolido el poblano porque no están atendiendo sus quejas y se siente inseguro, incluso en su propio domicilio”, detalló.

Evelyn Hurtado sostuvo que la principal problemática es la seguridad pública, pues "la gente es muy incisiva, la problemática es recurrente, no hay un solo espacio donde no le hablen a uno del tema de seguridad, de que asaltaron al ir al trabajo, que robaron los espejos del auto, que se metieron a su domicilio a robar, los asaltos a negocios".

Precisó que otro tema es el del agua potable, ya que las colonias del sur se encuentran muy "golpeadas" en este tema

De las propuestas, dijo que se tiene que escuchar también a los policías, quienes han señalado que las jornadas de 24 por 24 no les lleva a nada, "un ser humano que tiene una familia, no puede estar durmiendo y trabajando".

Comentó que de acuerdo con estudios, el 78 por ciento de los elementos tienen familias perdidas, quiere decir que no la atienden, no hay convivencia con los hijos y la pareja, lo que lleva a que no se encuentren con ánimo para desarrollar su actividad, puntualizó.

“Las jornadas se tienen que modificar, escuchar al ser humano, hay que dignificar, equiparlos, hay menos policías, que no tenga un horario inhumano. La gente denuncia que están durmiendo los policías en la patrulla, pero después de 20 ó 22 horas, cualquier ser humano busca el descanso”.

La candidata anunció que se promoverán las patrullas rosas para resguardar a las mujeres víctimas de la violencia y se buscará la respuesta en el menor tiempo.

Control del ambulantaje

Sobre el comercio informal, la candidata Evelyn Hurtado señaló que "todos somos pueblo", por lo que no se puede "pasar por encima" del Coremun y el comercio informal deberá estar alineado.

Señaló el caso de Amalucan y un gobierno municipal que no escuchó a los comerciantes establecidos. De este modo, los cambios no deben ser con quienes sé están cumpliendo.

Dijo que la autoridad municipal debe entender que la capital va más allá del Centro Histórico, por lo que propone caminar por toda la capital y descentralizarse

Finalmente, expuso que los bolardos generan accidentes, son un peligro y generan accidentes, por lo tanto van a desaparecer.