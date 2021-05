Si el resultado de la elección del domingo seis de junio no la favorece respetará la determinación del pueblo, priorizó Claudia Rivera Vivanco al advertir que siempre ha privilegiado a la autoridad electoral y a las instituciones.

Precisó que un escenario de esa naturaleza no causa temor entre su equipo de trabajo, por conocer que están adelante de las preferencias del pueblo que no quiere el retorno del PRIAN a la presidencia municipal de Puebla, aseguró.

Acentuó que siempre, al igual que su conjunto de campaña, es respetuosa de los árbitros del encuentro, de las reglas de la competencia y se mantendrá en esa línea siempre, sin ningún problema.

Pero aclaró que está completamente enfocada en dar lo mejor a cada momento, sin importar que las encuestas la favorecen por más de 20 puntos porcentuales sobre sus rivales electorales.

“Nosotros estamos enfocados en dar lo mejor siempre hasta el último silbatazo del partido; aunque las encuestas favorecen a Morena por cerca o hasta más de 20 puntos de diferencia, nosotros nos mantenemos con la cabeza fría e interpretando los porcentajes de manera fría y echándole todas las ganas”, dijo la alcaldesa con licencia.

Además reiteró que continuará enfocada en el “tres de tres, Morena otra vez”, sin importar los ataques y al marcaje personal que mantiene.

Rivera Vivanco dijo que algo muy importante que observarán los ciudadanos es que no la atacan de en balde, "no te empiezan a hacer marcaje personal y a mandarte uno o dos marcajes personales a la cancha, si no es porque le temen al desempeño de esa jugadora, de que la anotación ya va superada y no han podido echarla atrás. Hago la analogía del futbol porque así se va sintiendo, así que nosotros vamos a continuar enfocados en esta estrategia”.

Festeja a las mamás

Al valorar la labor de las mamás este 10 de mayo, Claudia Rivera Vivanco recordó que son ejemplo de tenacidad, lucha y entereza, además millones han tenido que salir adelante sin el apoyo de nadie.

Durante un encuentro con un grupo de mujeres donde apoyó a René Sánchez Galindo, candidato a la diputación federal por el Distrito XII, mencionó que en caso de ganar mantendrá impulsando estrategias para mejorar su calidad de vida.

“Hoy impulsamos estrategias de cambio, no vamos a ver si funcionan, sí funcionan, dan resultados, las están pidiendo la ciudadanía”, refrendó.

En otro tema, Claudia Rivera, negó cualquier señalamiento sobre que esté utilizando recursos municipales para su campaña. “Eso es falso porque no hubo manejo de recursos públicos para la campaña en un mitin, eso nunca ha ocurrido, y es nuestra obligación, sobre todo los que venimos de Morena, de ser escrupulosos, a las pruebas me remito", aseguró.

Refrendó que el ayuntamiento de Puebla también debe investigar qué paso, sobre la unidad que se detectó en Azumiatla.

“No tengo información, me parece que ese es el camino correcto, me imagino que se puede investigar el número de placas e investigar qué hacía en la zona, en las juntas auxiliares, tienen herramientas del ayuntamiento, trabajan 24x7, de acuerdo a la demandas, sin embargo, el destino debe ser esclarecido”, indicó.