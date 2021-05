El Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) aprobó las sustituciones de candidatos de Morena, luego de la instrucción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por razones de género. Las y los consejeros electorales avalaron a Nora Merino Escamilla quien compite en el 10 local; Arianna Hernández en el Distrito 11, además de Lizeth Mejorada en el Distrito 17.

Por unanimidad de votos, los consejeros electorales cumplieron con la instrucción del TEPJF en el sentido de cumplir con los principios de paridad. Por su parte, el representante de Morena, Alfonso Bermúdez Ruiz, consideró innecesario que se le solicitará la renuncia a Iván Camacho quien participaría en el Distrito 10.

La sustitución de candidatos de Morena se da luego de que no se cumplía con la paridad de género. En el Distrito 10 se quitó la candidatura al regidor de Puebla, Iván Camacho; en el Distrito 11 se le retiró la candidatura al diputado Emilio Maurer; mientras que en el Distrito 17 a Carlos Hernández.

Las mujeres quienes quedaron como candidatas a las diputaciones locales comenzarán una semana después las acciones de proselitismo político, rumbo a las elecciones del 6 de junio, luego del atraso del Consejo General del IEE para avalar la sustitución de las candidaturas.

Acusan ilegalidad del IEE

A través de sus redes sociales, el regidor Iván Camacho Mendoza, acusó actos de ilegalidad, por parte del Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), el que le retiró la candidatura, por orden del TEPJF.

Escribió que “el Consejo General del Instituto Electoral acaba de cometer un acto ilegal sin precedentes que huele a complicidad y corrupción, que contraviene a toda luz la Ley Electoral, recurriremos a los tribunales y mañana a primera hora estaremos informando a detalle”.

Por su parte, Emilio Maurer Espinosa, a través de sus redes sociales, señaló que él no es parte de Morena porque no es afiliado, pero desde 2017 otorgó el voto de confianza a este instituto que lo llevó a la candidatura y posteriormente al triunfo en el Distrito 11.

Señaló que seguirá trabajando a favor del distrito electoral por el que fue electo, pero se desmarcó de quienes actualmente están al frente de Morena en Puebla, como Edgar Garmendia de los Santos, quien es secretario general; también de Carlos Evangelista Aniceto, integrante de la Comisión Nacional de Elecciones.

“Qué caro estamos pagando los que seguimos el voto de confianza a quienes hoy frente a Puebla se han desnudado como una horda de mercaderes del poder y la ambición, a ustedes señores de Morena les dejó claro que yo no vivo de la política, soy un hombre que ha forjado una empresa familiar con el empuje y las manos de mis hijos y nietos, yo no negocio candidaturas ni me presto a simulaciones”, dijo.

El proceso interno de Morena llevó a que varios aspirantes a cargos de elección popular impugnaran las decisiones de los órganos internos ante el TEPJF, por lo que de forma paulatina los expedientes se están desahogando.

Analiza TEPJF impugnaciones de plurinominales

Por otra parte, la ponencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, será la responsable de emitir un fallo con respecto a las impugnaciones presentadas por Daniela Mier Bañuelos, Carlos Evangelista Aniceto, Tonantzin Fernández Díaz y Edgar Garmendia de los Santos, a quienes la Sala Regional de la Ciudad de México decidió retirarles su candidatura a la diputación por la vía plurinominal.

Los asuntos están marcados con los expedientes 397/2021, 398/2021, 399/2021 y 400/2021, cuyo acto reclamado es la revocación del “acuerdo por el que se garantiza la representación igualitaria de género y demás grupos de atención prioritaria conforme señala la ley y las disposiciones aplicables en los cuatro primeros lugares de las listas para las candidaturas de representación proporcional en las entidades federativas para el proceso electoral concurrente 2020-2021, por lo que hace al estado de Puebla”, se señala.

Fue la semana pasada cuando la Sala Regional del TEPJF decidió tumbar la lista de candidatos y candidatas por la vía de representación proporcional, pues específicamente en los primeros cuatro lugares no se consideraron a personas con discapacidad, de la comunidad LGBTT y personas de comunidades indígenas.