Doña Ximena, llegó acompañada de su nieta en silla de ruedas para recibir la segunda aplicación de la vacuna contra Covid-19, pero se encontró con una gran fila de hasta dos kilómetros, aproximadamente, y aglomeración en la XXV Zona Militar, en Puebla.

Aunque sin problemas graves, hubo mucha inconformidad con el inicio la segunda aplicación de dosis de vacunas contra el Covid-19 para adultos mayores de 60 años, aunque sólo en el Campo militar.

En un recorrido de Intolerancia Diario se apreció que aunque hubo el llamado de no formarse a tempranas horas, adultos llegaron desde las 5 de la mañana.

Lo malo

Afuera del Batallón del Sexto Regimiento de la Zona Militar en Puebla, las calles alrededor se vieron aglomeradas con miles de personas que hacían fila, la mayoría de ellos acompañadas de familiares.

Para ingresar, elementos del Ejército Mexicano hacen esperar a la gente por muchos minutos para luego de revisar documentos y caminar para recibir la vacuna.

Una vez en los puestos de inmunización está prohibido videograbar el momento de la aplicación, con la amenaza de no vacunarlos si lo hacen.

La logística aplicada por elementos del Ejército Mexicano y Brigada Correcaminos, fue muy pesada para los adultos mayores, a quienes se les complicó subir una pendiente de la Zona Militar.

Con largas filas, la molestia fue constante entre los familiares, además de que no se respetó el orden de vacunación, luego de que correspondía acudir a las personas con apellidos que empiezan con la letra A, B, C, D y E, pero hubo gente que llegó aunque no le tocaba.

“Estoy aquí en la rampa de la Zona Militar formado desde las 7 de la mañana, para que llegue a estar arriba después de 4 horas y media me salen con la tontería que no me pueden vacunar porque la que tengo en la primera aplicación es otra, no se vale”, dijo una persona de la tercera edad.

“Me pidieron toda mi documentación y nunca me dijeron eso”, dijo al referir que se aplicó la vacuna Pfizer, pero están aplicando la Sinovac.

“Deberían de decirlo desde aquí abajo, pero después de 4 horas y media no se vale”, dijo.

Lo bueno

Mientras tanto, en el Hospital General del Norte, por ejemplo, las filas avanzan rápidamente.

“La vez anterior, estaba yo en el número 38, pero fui al baño y en ese tiempo checaron los papeles, cuando regresó la señora que estaba delante de mí pasa, y me dicen que yo era colado, pasaron como 180 y ya por fin pasé, por eso previniendo llegué temprano a las 7”.

-¿Cómo ha sido el trato?

Muy amables, las enfermeras y las demás personas, yo le dije a una enfermera que era muy valerosa, porque atienden a mucha gente y alguien puede llegar contagiado de Covid-19.

Para completar el esquema de vacunación a personas mayores, se instalaron 18 puntos en distintos puntos de la ciudad, para evitar así aglomeraciones como las registradas en la colocación de la primera dosis hace poco más de un mes.

El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, afirmó que inició la aplicación en tiempo y forma, por lo que estarán atentos a cómo transcurre el día.