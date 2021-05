El candidato a la alcaldía de Puebla, por el Partido Encuentro Solidario (PES), Alfredo Victoria Moreno, propuso mayor capacitación a elementos de seguridad municipal, la conexión de cámaras de vigilancia a los cuerpos de seguridad, así como la conformación de Comités de Seguridad Vecinales, con el objetivo de combatir la incidencia delictiva.

En entrevista, el candidato lamentó que Puebla capital se ubique en los primeros lugares con mayor incidencia delictiva, por lo que este problema se debe combatir desde el gobierno municipal con elementos policiales mejor preparados, pero también con el apoyo de las y los ciudadanos.

Se pronunció por frenar la corrupción en las corporaciones de seguridad, por lo que resaltó la importancia de mejorar salarios y la capacitación, la que además debe ser con perspectiva de género para que de esta forma también prevenir y combatir la violencia en contra de las mujeres.

“La capacitación de policías con perspectiva de género es importante, cámaras que estén conectadas al C5, lo que nosotros queremos es la participación ciudadana, es muy importante la creación de comités vecinales, donde la participación ciudadana y de seguridad sea importante para sanar a Puebla”, dijo.

El candidato, este día firmó los compromisos por las Juntas Auxiliares, señaló que en el recorrido que ha realizado por colonias y calles de la capital poblana, una de las mayores demandas de las y los ciudadanos es el combate a la inseguridad, por ello es que propuso mayor presupuesto para la Secretaría de Seguridad Municipal.

“Hemos caminado bastante, hemos estado en Agua Santa, en las unidades habitacionales, estuvimos en Analco, la realidad es que me he podido desenvolver con las personas, me han cobijado y lo que sí hemos tenido todos es que todos piden seguridad, todos se quejan de esta parte de seguridad que no está bien representada y se quejan del tema económico”, dijo.

El candidato a la alcaldía se comprometió a “sanar a Puebla”, pues al recorrer a diario las calles de las colonias, Juntas Auxiliares y en el toque de puertas, las y los ciudadanos se quejan de la falta de acciones por parte de la autoridad municipal para atender la diversa problemática.

“El caminar es fundamental en una campaña, es estar en tierra conociendo a las personas cara a cara con la sana distancia, pero de una manera en que nosotros podamos conocer el diagnostico situacional de cada lugar y al final del día recetar la mejor medicina en esa área”, dijo.

Listo para debatir

Por otra parte, el candidato del PES, Alfredo Victoria Moreno, se dijo listo para debatir, su partido ya hizo la solicitud formal ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), y es que precisó que de esta forma las y los ciudadanos podrán contrastar las propuestas, sobre todo será oportunidad para que evalúen a cada uno de los aspirantes a la alcaldía de Puebla.

“Es importante que podamos expresar varios temas, propuestas, sería muy enriquecedor, el tema es que tenemos de sanar a Puebla, queremos el bienestar y justicia social para todos; por ejemplo, queremos la cero tolerancia a la delincuencia y a la violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes, queremos que todos estén representados, queremos la formación de policías con perspectiva de género y de derechos humanos, queremos empleo y oportunidades para todos”, dijo.

El candidato comentó que la capital poblana también requiere de manera urgente atender el tema económico, pues la pandemia del Covid-19 provocó grandes pérdidas para el sector comercial, empresarial en todos los sectores y el turismo.

Candidatos PES, firmes hasta elección

Por separado, el dirigente del PES, Francisco Ramos, rechazó que las y los candidatos a diputados locales y alcaldías declinen a favor de algún otro aspirante, sostuvo que todos están firmes hasta el día de las elecciones, el próximo 6 de junio.

“Rotundamente lo decimos, que ningún candidato en el estado de Puebla del Partido Encuentro Solidario declinará por absolutamente nadie, ellos y ellas representan los intereses de los ciudadanos”, dijo.

En el evento realizado este martes estuvieron presentes las y los candidatos a cargos de elección popular y el coordinador de la Cuarta Circunscripción de este partido político, Fernando Manzanilla Prieto.