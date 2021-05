A través de las redes sociales se dio a conocer que el candidato a la presidencia municipal de Tlatlauquitepec por el partido Fuerza por México (FXM), Martín Ramos Torres, fue acusado de cometer presunto abuso sexual contra menor de edad.

Una joven de 22 años, identificada como María José, dio a conocer en sus redes sociales una serie de acusaciones contra el candidato de haberla atacado sexualmente en año 2014, cuando ella tenía 16 años.

"Jamás se me va a olvidar cuando yo le suplicaba con lágrimas en los ojos que dejara de hacerme eso, el señor me conocía desde que tenía alrededor de 7 u 8 años, hoy soy una mujer mayor de edad que sabe valerse por sí misma, y de nuevo, no tengo miedo, porque la verdad siempre gana".

En dichas redes sociales, la joven se defendió de las acusaciones sobre la falta de una denuncia y aseguró que "nada la va silenciar" sobre las denuncias en contra del aspirante a la alcaldía de Tlatlauquitepec.

"Muchos han cuestionado el porqué no hay una demanda, y les responderé bien fácil, el señor hace años tuvo una por difundir el video sexual de una de sus exnovias, y no pasó nada, porque las autoridades que se supone son 'competentes' no hicieron nada, y ahí está el señor, libre como si nada, buscando un puesto político para dirigir un pueblo”.

La joven acusó que han intentado presuntamente callarla e incluso le han boicoteado sus cuentas de Facebook.

Nueva cuenta por que el señor José Martin Ramos Torres mando a toda su gente a reportar mis otras dos cuentas de... Publicado por Maria Jose Olmos en Sábado, 8 de mayo de 2021

Hasta el cierre de esta nota, el candidato no ha emitido alguna postura sobre dichas acusaciones.