Luego de que se registraron los cambios de candidatos a diputados del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el regidor del ayuntamiento de Puebla con licencia, Iván Camacho Mendoza, anunció que presentará una impugnación. En su lugar, tras una orden del Instituto Electoral del Estado (IEE), fue nombrada como candidata por el Distrito 10 la presidenta del Congreso, Nora Merino Escamilla.

La orden fue para que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT) cumplieran con los principios de paridad de género.

El ahora excandidato acusó que las autoridades electorales presuntamente cometieron un acto que contraviene las leyes.

“El Consejo General del Instituto Electoral acaba de cometer un acto ilegal sin precedente que huele a complicidad y corrupción, que contraviene a toda luz la Ley Electoral”, señaló Iván Camacho.

El regidor del ayuntamiento poblano con licencia, había iniciado su campaña electoral desde el pasado 4 de mayo.

Resaltó que Nora Escamilla no se inscribió en el proceso interno de Morena, ni tampoco había expresado interés en reelegirse, por lo que no debería ser tomada en cuenta para la contienda electoral en marcha.

Agregó que ciertos grupos en la dirigencia están llevando a Morena a la descomposición y “perredización”, sin embargo, se dijo optimista optimismo acerca de que el TEPJF resuelva a su favor.

Incluso negó una ruptura con la abanderada a la presidencia municipal de Puebla, Claudia Rivera.

Durante la madrugada del martes, el IEE aprobó los cambios de candidatos ordenados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Nora Merino, hizo un llamado a Iván Camacho, a unirse, sobre todo luego de la inconformidad de quien fuera el candidato del Distrito 10, el que aseguró atacará en el TEPJF el cambio.

“Ojalá se sume y nos deje pasar, con él (Iván Camacho) o sin él, se va a tener el triunfo de la misma manera”, sostuvo la líder del Congreso y ahora candidata a reelección.

“Decirle al compañero regidor, nuestra situación es diferente, no llego con algo fuera de la ley. Es parte de una sustitución de un tema de paridad, los diferentes grupos aprueban la sustitución, tiene el derecho de impugnar y oponerse, pero si el apoyo y amor a la camiseta de Morena harán que se sume”, aseguró.

“La obligación que teneos con el partido es importante, no es un tema personal, sino de altura política, sé y entiendo su molestia pero no debe ser conmigo”.

“El problema no soy yo, no llego para bajar a Iván Camacho, sino para subir el Distrito 10 y meter el hombro cuando mi partido me hace el llamado, yo no lo busqué, hubiera iniciado la campaña a la reelección a tiempo”, dijo finalmente.