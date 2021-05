En el Centro de Salud y Servicios Ampliados (CESSA) de La Libertad la jornada de vacunación transcurrió sin incidentes, destacó la organización. Elementos de Protección Civil Estatal, la Guardia Nacional y la Policía Estatal vigilando que todo el proceso se llevara a cabo de forma ordenada, poco a poco la gente ingresaba, sin tanto tiempo de espera y el personal médico los atendió sin contratiempo.

A diferencia del caos que se vivió en la Zona Militar XXV, el miércoles se corrigió el error, reconocido así por el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, pues cambio la estrategia y los adultos mayores fueron vacunados con su segunda dosis contra la Covid-19.

Las personas de 60 y más reconocieron en autoridades estatales y federales la disposición de más vacunas, pues de esta forma tienen esperanza de vida, Don José a sus 81 años de edad destacó al personal médico y enfermeras por su dedicación.

“Muy bien, bien, está de fábula, no me hicieron esperar estoy muy agradecido con la vacunación, con los envíos que hacen de todos los países que han proporcionado la vacuna, la de Rusia, la de Zeneca, estoy muy satisfecho y agradecido. Tengo 81 años más seguro y más agradecido”, comentó.

El caso de María Eloísa es otro ejemplo de la organización, al salir del CESSA comentó que no sintió reacción al momento de ser vacunada, dijo que desde la primera dosis puso especial atención en sus cuidados, no salió, uso cubrebocas y siguió las medidas de higiene, también cuido su alimentación.

“Están muy organizados, me dijeron que me iban a vacunar, que me subieran la manguita de la blusa, me introdujeron la aguja y ya, no tengo reacción, ya me voy para la casa, pero esta bien. de diez, la organización, así como llega uno la pasaron a uno, desde la primera vacuna muy organizados, no sé por qué se quejan de otras partes, si aquí tuvimos buena atención”, refirió.

Avanza proceso de vacunación

En los distintos puntos de vacunación, el proceso avanzó, hasta el corte del martes por la noche la Secretaría de Salud informó que 319 mil 960 personas ya fueron vacunadas con esquema completo, por lo que las acciones continuarán en todo el territorio poblano, como está marcado en el calendario de vacunación.

Para este jueves el proceso de vacunación de las personas de la tercera edad continuará con las letras K, L, M, N, Ñ, O, con la misma logística, como se ha llevado a cabo desde el pasado martes 11 de mayo.

Las autoridades han mencionado la importancia de que las personas tengan la misma marca de la vacuna que les fue aplicada por primera vez, de esta forma queden inoculadas y no tengan reacciones secundarias que pongan en riesgo su salud.