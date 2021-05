La coordinadora de campaña de Claudia Rivera Vivanco, Liza Aceves, aseguró en conferencia de prensa aseguró que existe una cargada en contra de la abanderada morenista.

Señaló a Eduardo Rivera Pérez, además indicó que la cuñada del candidato panista, Denisse Ortiz, presuntamente tendría una relación sentimental con el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.

“Tu familia, vale la pena decirlo, su cuñada tiene una relación sentimental con el gobernador, y está muy bien, el amor no puede distinguir partidos, pero estas cosas no se valen; no hay un solo día, un solo momento en que nosotros no hayamos jugado limpio”, sentenció.