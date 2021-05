Apenas ha pasado poco más de una semana de las campañas locales y en los carriles en que se corre la carrera por la alcaldía de Puebla capital ha habido excesos, acidez y bajezas. El tema viene a cuenta, en entrevista, con Eduardo Rivera Pérez, quien con un dejo de resignación reconoce que se trata de una lógica de “desesperación” de su principal adversaria, “ante esta inminente victoria que estamos construyendo”.

En una charla larga, sin pactos, sin preguntas que conociera con antelación y sin su equipo de comunicación merodeando, el exalcalde de la capital poblana (2011-2014) repasa varios episodios desde el retrovisor.

Echa la mirada a sus años como legislador en San Lázaro; asienta que su relación con el gobernador es de respeto y que, como “políticos profesionales”, tendrán una relación fluida en la cohabitación política, como mandatarios, estatal y municipal.

De la beligerancia y los ataques que recibe de la candidata de enfrente y de su equipo, Eduardo dice que ya está “curado de espantos” y que por ello ha sido un político y volverá a ser un alcalde “a prueba de balas”.

El hoy abanderado común por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) -del que es militante-, de la Revolución Democrática (PRD), Pacto de Integración Social (PSI) y Compromiso Por Puebla (CP) no se confía, ni se sienta a esperar el triunfo que, dice, no llegará hasta el último out, la última entrada, haciendo la analogía beisbolera, de la contienda, tras el cierre de casillas el próximo 6 de junio.

Hoy, además hay una ventaja, considera que los poblanos tienen capacidad de sopesar el trabajo, en el mismo cargo, la alcaldía capitalina, de los dos.

Eduardo Rivera Pérez asegura que no solamente las encuestas, sino también la calidez de la gente que encuentra en sus recorridos, le han mostrado que Puebla requiere una reparación: “No hay autoridad ni gobierno y de esto la sociedad, por supuesto, que se da cuenta…”.

Reflexiona y agrega: “Nunca va a haber una administración, y sobre todo en una ciudad tan grande como Puebla, en donde el alcalde pueda estar a sus anchas, tranquilamente, y acordándose de que tiene que gobernar, al cuarto para la elección. Eso no puede ser”.

Sin embargo, el exdiputado local y federal y expresidente municipal considera que el desastre que heredará no será de una fácil reparación, pero se comenzará a reconstruir desde el primer minuto, tras el triunfo.

“Nos merecemos una Puebla mucho más vigorosa, actuante, con rumbo, con resultados, con obra pública… vamos a lograr corregir el rumbo”.

La conversación

Casi con precisión, Rivera Pérez llega a la hora al restaurante céntrico donde se acordó el encuentro, este lunes 10 de Mayo por la mañana.

-¿Ya ganaste?

-No. Yo creo que en este proceso todavía no está el último out, hasta la última entrada -hace la referencia con en beisbol-, esto no se acaba hasta que se acaba. Se gana hasta el día de la elección, hasta que tienes la constancia del triunfo por parte de la autoridad electoral, número uno.

“Y número dos: lo que me dice también la experiencia es que hay que tener humildad y trabajo. La experiencia y la capacidad que yo sí estoy también ofreciendo, para corregir el rumbo de Puebla, por supuesto que es una experiencia acreditada. Sé cómo podemos sacar adelante a nuestra ciudad, porque además ya lo hice y lo hice bien, me siento muy orgulloso.

“Y pienso que hay que tener la humildad de reconocer que hay muchas cosas que se pueden hacer mejor. También sé que hay que tener esa humildad para hacer un trabajo en equipo, junto con los ciudadanos, para poder realizar mejor las cosas, en los temas de la seguridad pública, en los temas de reactivación económica, y muchos más”.

-¿Serás el alcalde?

-Así será. Seré el alcalde de Puebla a partir del 15 de octubre de este año, con el respaldo y la votación de miles de ciudadanos que quieren que las cosas cambien para el bien de Puebla.

-¿Qué tan bueno o mal momento es este para administrar la capital del estado, con gobiernos de la Cuarta Transformación a nivel federal y estatal?

-Nunca hay momentos fáciles en la política. Siempre hay circunstancias y momentos adversos, distintos. Lo importante es que tú como líder de una ciudad, como gobernante de un municipio o de un estado, tienes que saber adaptarte, liderar, gestionar, sobre todo, en conjunto con la sociedad y con un buen equipo, las soluciones que requieren los ciudadanos.

“Nunca va a haber una administración, y sobre todo en una ciudad tan grande como Puebla, en donde el alcalde pueda estar a sus anchas, tranquilamente, y acordándose de que tiene que gobernar, al cuarto para la elección. Eso no puede ser.

“Tiene que haber una vocación y una entrega inmediatas, desde el primer día, el primer momento, para poder hacer las cosas. Se requiere talento, insisto, capacidad y experiencia, y eso es lo que puedo ofrecer con humildad… Porque, así como he ganado elecciones, también he aprendido, y eso me ha permitido ser una persona resiliente, conocer, aprender. He asesorado gobiernos en otras partes del país, gobernadores en otras partes de México y eso me permite también estar actualizado sobre las problemáticas que tiene nuestro México y, en particular, la de Puebla…

“Es importante con este bagaje, estar a la altura de los momentos que se presenten. Hoy tenemos una pandemia, inseguridad en Puebla, tenemos una falta de economía y de trabajo en nuestro municipio: locales que se rentan, que cerraron, empresas que ya quebraron. Es un momento difícil. Se requiere de un buen doctor, para resolver los problemas cuando uno está grave. Nuestra ciudad se encuentra en un momento delicado y somos la mejor opción, soy la mejor opción, para corregir el rumbo de la ciudad”.

-Para ir al frente de esta carrera, ¿qué tanto te ha ayudado la terrible administración de Morena y del Partido del Trabajo?

-La sociedad, los poblanos y poblanas están decepcionados. Entregaron su voto de confianza. Les habían dicho que había un plan, que se van a corregir las cosas, que iban a hacer un buen trabajo. Lo que la sociedad a mí me dice es que tenemos una ciudad abandonada, espacios públicos que no funcionan, parques con canchas de pasto sintético que está totalmente levantado, luminarias que no funcionan, que se robaron los lavabos.

“Un Centro Histórico olvidado, en donde la prostitución, el desorden, hasta el cobro de piso a algunos comercios establecidos, en el Centro o juntas auxiliares, desafortunadamente, es una realidad. No hay autoridad ni gobierno. Y de esto la sociedad, por supuesto, que se da cuenta.

“Los ciudadanos son sabios, conocen quién sí se entrega, quién sí trabaja, quién sí está ocupado, preocupado de atender a la población… En Puebla los habitantes se sienten no solamente olvidados, sino también desatendidos y maltratados. Me lo han dicho comerciantes, empresarios, presidentes de juntas auxiliares, asociaciones. No se puede hacer un buen gobierno así.

“Sí hay, por supuesto, este factor de lo que se está evaluando de esta administración, pero también pues también la valoración es la valoración de lo que represente Eduardo Rivera. ¿Qué representa Eduardo Rivera? Experiencia y capacidad.

“Ahí están las mil calles que se hicieron pavimentadas, el primer año; las vialidades de concreto hidráulico; el haber logrado que Puebla sea el primer lugar en crecimiento turístico en el país; que trajimos el Campeonato Mundial de Taekwondo; que pusimos todos los gimnasios al aire libre en la ciudad; que le di por primera vez el Infonavit a los policías.

“Entonces, la sociedad también valora… pues valora y compara quién sí trabaja, quién sí se dedicó, quién dio resultados, y eso me parece que tiene una valoración importante, dentro de todos y cada uno de los poblanos, que van a decidir corregir el rumbo de Puebla el próximo 6 de junio”.

Sin AMLO en la boleta

-En 2018 competiste contra Andrés Manuel López Obrador y no solamente contra quienes eran tus adversarios en la boleta, en este 2021 ya no. Pero AMLO no está ya en la boleta, pero sí en la Presidencia de la República. ¿Qué reflexión haces?

-Ese es un factor importante. En 2018 hubo esa ola, con la cual yo perdí. Hoy es una cancha más pareja, en el sentido de que la sociedad tiene de manera muy clara los candidatos que tiene que elegir y que van a definir el futuro de nuestra ciudad, es el presidente municipal… La sociedad, teniendo esto en cuenta, va a poder tomar una mejor decisión.

“También el gobierno federal, el Presidente de la República, está haciendo su juego, pero la sociedad es sabia y se da cuenta qué es lo que opina el Presidente de la República, de realmente qué programas está ofreciendo el gobierno federal, de qué programas les quitaron.

“Así como tú puedes ver el programa de adultos mayores, el apoyo a jóvenes, que es una realidad, una política pública del gobierno federal, así también los ciudadanos saben que el Seguro Popular despareció y que hoy no es tan eficiente el Insabi como lo era el Seguro Popular; o que quitaron las guarderías infantiles, que por ciento en mi gobierno serán una realidad, porque esta es una campaña de propuestas.

“Corregir el rumbo de Puebla requiere soluciones, una es las guarderías, otra reactivar la economía, una exigencia de los ciudadanos es que haya seguridad en nuestro municipio. Esas y otras más son las que hemos venido haciendo”.

-Me llama mucho la atención que tu adversaria de Morena, en su publicidad, tiene en primer plano tu nombre. Ya está haciendo campaña con base en Eduardo Rivera Pérez…

-Algunas de estas referencias son en tratar de descalificarme, tratar de endosarme cosas que de alguna manera pretendan a mí quitarme votos, o que pretendan afectar mi imagen. Yo lo que te diría es que quienes tienen la mejor opinión sobre mí son los ciudadanos. Saben quién soy.

“Me parece que es una medida desesperada, algunas aseveraciones, ataques, eso pretenden, tratar ante esta inminente victoria que estamos construyendo, que la reflejan las encuestas y, sobre todo, la respuesta de la población, pues es una medida desesperada… Ya de eso estoy curado de espantos… He sido la autoridad, el alcalde, más fiscalizado de los últimos tiempos, la última década en el estado de Puebla… He sido y seré un alcalde a prueba de balas.

“Me siento muy orgulloso de mi trabajo honesto, que realizamos en ese entonces y que, insisto, a pesar de diferentes acciones y descalificaciones que se quisieron hacer en mi contra, aquí estoy, de pie, dando la pelea, y para ganar con el apoyo a la gente, la próxima elección”.