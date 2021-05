El candidato a la alcaldía capitalina de "Va por Puebla", Eduardo Rivera Pérez, afirmó que el equipo de campaña de Claudia Rivera Vivanco "está desesperado" porque sabe que perderá las elecciones del 6 de junio, por lo que de ahí que recurren a falsas declaraciones.

El candidato desmintió cualquier tipo de apoyo por parte del gobernador, Miguel Barbosa, y aseguró que respecto a los señalamientos personales de su cuñada Denisse Ortiz y el mandatario local, refirió que es "inapropiado para denostar a la familia”.

En entrevista, el candidato del PAN, PRI, PRD, PSI, CCP a la alcaldía de Puebla, refirió que “hay una desesperación por parte de mis adversarios, en primer lugar, no tengo ningún apoyo del gobierno del estado, el apoyo es de los ciudadanos de Puebla que están convencidos que urge cambiar el rumbo, inventar cosas es muy fácil. Respecto a los señalamientos personales de los que hicieron alusión, no me merece absolutamente ningún comentario porque me parece absolutamente inapropiado que quiera utilizarse una situación de este tipo para denostar a la familia y, por supuesto, sacar raja política en la propia campaña”, dijo.

Eduardo Rivera Pérez, dijo que no pretende realizar ninguna denuncia por estos comentarios, pues no le dará importancia a declaraciones falsas. Enfatizó que existe "desesperación" por parte del equipo de campaña de “Juntos Haremos Historia”, pues saben que perderán la elección.

“Hay desesperación en la otra cancha, estamos contentos en la suma de cientos [de] miles de ciudadanos que se suman a esta campaña, lo reitero y ratifico, no sólo voy a ganar esta elección, vamos a arrasar en esta elección porque la gente pide corregir el rumbo de Puebla […] No me preocupan esas descalificaciones, la sociedad es sabia, la gente sabe quién es Eduardo Rivera Pérez y la verdad es que estoy confiado en que ese tipo de ataques no van hacer ningún daño, saben de nuestras propuestas y la gente ya decidió corregir el rumbo de Puebla”, dijo el candidato panista.

Avanza diálogo para concretar debate

En otro punto, el candidato a la alcaldía de Puebla dijo que avanza el diálogo de los partidos que lo arropan con el Instituto Electoral del Estado (IEE) con el objetivo de realizar el debate entre los candidatos a la alcaldía.

Eduardo Rivera Pérez dijo que ya hay una solicitud formal ante el órgano electoral y el aval del IEE para fijar una fecha, costos y tiempos, por lo que acudirá a este encuentro que será para debatir ideas, para presentar propuestas y, con ello, los ciudadanos decidan el rumbo de la capital por los siguientes tres años.

Este viernes, Eduardo Rivera Pérez, presentó el programa de Reactivación Ambiental, sembró un árbol en la rotonda de la 18 Oriente en la colonia Humboldt, en donde anunció que con este programa que pretende implementar cuando sea alcalde de la ciudad se plantará un árbol por cada uno de los 281 mil 620 niños y adolescentes entre 5 y 15 años que viven en el municipio.