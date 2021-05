Israel derribó hoy una torre de 14 plantas en la ciudad de Gaza, sede de la agencia de noticias estadounidense AP, la cadena de noticias Al Jazeera y otros medios internacionales.

Los ocupantes recibieron una orden de desalojo antes de producirse el ataque. Se trata de la quinta alta torre que la aviación israelí bombardea en la actual escalada bélica con las milicias de Gaza.

El derrumbe de la torre Al Jalaa fue captado en vivo por múltiples cadenas de televisión internacionales, incluso aquellas que hasta hoy transmitían desde allí.

🇵🇸 A Israel no le basta con impedir la entrada de periodistas en Gaza para que no informen sobre sus acciones criminales, sino que hoy ha bombardeado y destruido la torre Al-Jala, el edificio que albergaba las oficinas de Al Jazeera, Associated Press y otras agencias y radios pic.twitter.com/BewsavOinB