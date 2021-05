Al rendir un homenaje a los maestros en su día, la candidata a la reelección por la presidencia municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, señaló que han sido parte fundamental en su formación.

Mediante sus redes sociales, publicó un video donde lanza el mensaje a los docentes este 15 de mayo, Día del Maestro, además de sostener una reunión con algunos en las calles del municipio de Puebla.

En el video, destacó que con los retos que enfrenta actualmente, aprecia lo inculcado de sus maestras que la impulsaron a aspirar a más.

“Soy el resultado de todos esos maestras y maestros que me formaron y de corazón espero que encuentren algo en mí de lo que me enseñaron y me inspiraron”, dijo.