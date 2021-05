Jóvenes brigadistas, en exigencia de su pago, realizaron una protesta a las afueras de la empresa del candidato de Fuerza por México, Eduardo Rivera Santamaría, quien en las primeras dos semanas de campaña no les habría pagado.

Así lo señalaron los jóvenes quienes mantienen la protesta con quema de llantas e indicaron que no se les ha pagado ningún peso de los 200 diarios que les prometieron.

Señalaron que son más de 50 brigadistas que están en estas condiciones, quienes desde este domingo dejarán de trabajar, por lo que decidieron hacer la protesta a diez días de iniciar la campaña.

Una joven manifestante, señaló que buscó a más jóvenes para poder obtener los ingresos económicos porque necesita el dinero; sin embargo, no le han pagado, incluso acusó que hay menores de edad trabajando como brigadistas.

“Nos dijeron que nos iban a pagar 200 al día. Yo busqué a chicos que me iba a ayudar a hacer eso porque vi la necesidad pero no nos quieren pagar ahorita”, señaló”.

“Unas chicas se quemaron la cara y no nos quieren pagar. Es injusto", sostuvo en entrevista.

En respuesta, Eduardo Rivera Santamaría, afirmó que los quejosos fueron enviados por su contrincante del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Rivera Pérez y del dirigente sindical Israel Pacheco, para amenazar e intimidar a los empleados de las oficinas.

A los Poblanos, los hechos de hoy de amenazas e intimidación por parte del candidato del @PANPUEBLA al enviarme a sus grupos de choque como antorcha y el terrorista Pacheco, he presentado las denuncias correspondientes,No me vas a intimidar con tus amenazas @eduardorivera01 pic.twitter.com/9KM4jZzGfI — Lalo Rivera Santamaria (@LaloRiveraSMR) May 16, 2021

En un comunicado, señaló que su equipo de campaña sufrió una agresión sufrida en las instalaciones de la empresa de Rivera Santamaría ubicada en la prolongación de la 24 Sur 10926.

Afirmó que fueron coordinadas por grupos de choque de Eduardo Rivera Pérez e Israel Pacheco que quisieron amedrentar a su personal, por lo que condenó estás acciones que no abonan en nada a la vida democrática de la ciudad de Puebla.

En actos de intimidación y amenazas por parte de @eduardorivera01 el @PANPUEBLA y sus brazos terroristas como Antorcha e Israel Pacheco, amenazan a empleados de oficinas privadas, intentando quemar vehículos y golpear a personas inocentes!!

Cuál será su miedo? pic.twitter.com/lG4dfGH4LU — Lalo Rivera Santamaria (@LaloRiveraSMR) May 15, 2021

Destaco que además de la quema de llantas, trataron de quemar una camioneta y golpear a personal de su empresa, lo que demuestra el miedo que tienen hacia su persona.

"No les vamos a permitir que nos quieran intimidar, ya que por lo visto tienen miedo y eso lo demuestran con esto, les agradezco que me tomen en cuenta porque esto demuestra que estoy haciendo las cosas bien", dijo.

Rivera Santamaría, señaló que se ha levantado una denuncia en contra de quien resulte responsable por las acciones realizadas, pero afirmó que él seguirá en el mismo tenor de decir las cosas como son.

"Aquí estoy para lo que necesiten no me escondo y nunca lo haré, porque los poblanos necesitan un cambio de verdad y no políticos que quieren regresar al cargo para enriquecerse aún más", finalizó.