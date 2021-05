La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas, reiteró que Morena es una “fábrica de pobres”, además, reprobó la falta de estrategias y políticas públicas para disminuir los índices de marginación, lo que condenará a millones de poblanos a vivir permanentemente en el rezago.

Tras visitar el municipio de Acajete, uno de los focos rojos en el estado por la presencia del huachicol, en conferencia de prensa virtual, la dirigente indicó que en los últimos dos años y medio los gobiernos morenistas han olvidado temas prioritarios para sacar de la pobreza a los poblanos, y aunque no existen cifras oficiales sobre el particular, los pronósticos no son alentadores, aseguró.

Advirtió que existen tres razones para pensar que el número de pobres en Puebla incrementará considerablemente: la primera, la gran cantidad de personas que se quedaron sin empleo, pues tan sólo en 2020 se perdieron casi 40 mil fuentes laborales, según datos del IMSS.

La segunda es la falta de inversión en distintos rubros y en consecuencia la generación de plazas en el mercado. Y la tercera la carencia de recursos para invertir en obra pública y en programas sociales.

La presidenta panista puso como ejemplo al el gobierno de Claudia Rivera, “que prefirió guardar dinero y generar un subejercicio de mil millones de pesos antes que canalizarlo a programas urgentes en medio de la pandemia”.

Huerta Villegas también destacó los logros obtenidos por los gobiernos del PAN en dicho rubro, al señalar que en 2015 el estado obtuvo el primer lugar nacional en la reducción de carencias, principalmente en alimentación, salud, servicios públicos e ingreso, según datos del Coneval.

Agregó que en 2017 las cifras reflejaron una mejora sustancial gracias al diseño de políticas públicas integrales, pues en ese año Puebla fue reconocido como el estado que mayor número de personas sacó de la pobreza extrema, beneficiando a 429 mil poblanos.

“Mientras los gobiernos del PAN trabajaron con efectividad, los de Morena se han convertido en una fábrica de pobres. De ahí la necesidad de modificar el rumbo y saber elegir el próximo 6 de junio. Los candidatos del PAN sí tienen experiencia y saben cómo desarrollar mecanismos para frenar esta tendencia negativa. Es hora del cambio, el estado y el país están en riesgo”, finalizó.