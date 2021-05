La mexicana Andrea Meza fue elegida este domingo Miss Universo 2021, durante el concurso celebrado en el hotel y casino Hard Rock, al norte de Miami, una premiación que no se realizaba desde 2019, debido a la pandemia de Covid-19.

Además, Miss Brasil, Julia Gama, y Miss Perú, Jancik Maceta, fueron coronadas como primera y segunda finalistas, en la presentación amenizada por Luis Fonsi.

"Crecí con una familia muy grande, me encanta estar rodeada de mi familia. También trabajo con la oficina de turismo de Chihuahua y soy la embajadora. Me veo como una embajadora de los derechos humanos, es algo que me importa muchísimo y quiero que las jóvenes luchen por sus derechos", indicó la participante en un clip durante la transmisión.

La representante de Chihuahua, logró pasar entre las 5 finalistas tras el desfile en traje de noche, donde respondió a la pregunta realizada por la Miss Universo de 1997, la estadounidense Brook Lee, quien cuestionó sobre las medidas que hubiera implementado de ser la líder del país.

“Creo que no hay una forma perfecta para manejar una pandemia, sin embargo, lo que hubiera hecho es imponer una cuarentena antes de que esto fuera demasiado grande, porque perdimos demasiadas vidas, y no podemos hacer eso, tenemos que cuidar a nuestra gente”, respondió ante el jurado.

Meza fue coronada por la sudafricana Zozibini Tunzi, que debió alargar su reinado debido a los retrasos ocasionados por las restricciones ante el coronavirus.