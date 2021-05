Después de una audiencia que duró más de 14 horas, un juez encontró datos suficientes para vincular a proceso penal a José Luis Ovando Patrón, ex dirigente estatal de Baja California del Partido Acción Nacional (PAN) y actual delegado del blanquiazul en Puebla.

A Ovando Patrón se le imputaron los delitos de abuso de autoridad, delitos electorales y coalición de servidores públicos, en Baja California, en un caso que también incluye a la ex Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Baja California y actual diputada panista, Loreto Quintero Quintero y a cuatro ex funcionarios más, todos pertenecientes a la administración de Francisco Vega de Lamadrid.

El portal informativo Punto Norte detalló que: “La Fiscalía General del Estado, por medio de la Fiscalía Regional de Mexicali, encabezó la investigación iniciada por la actual administración estatal, en la cual se detectó que durante el gobierno de Vega de Lamadrid se transfirieron 11 millones 630 mil 880 pesos de las cuentas bancarias del gobierno del Estado a una asociación civil fantasma que fundaron y dirigían el entonces líder del PAN, José Luis Ovando y Lizbeth Mata, actual diputada federal.

“Los millones de pesos fueron trasferidos a la asociación Centro de Estudios y Análisis Humanistas fundada prácticamente con la llegada de Kiko Vega al gobierno del Estado”.

Al actual delegado de Acción Nacional en Puebla se le fijó una medida cautelar de 100 mil pesos como garantía que deberá depositar al juzgado en los próximos 30 días para que pueda llevar el proceso en libertad, además tendrá que firmar cada 14 días para demostrar que no pretende evadirse de la justicia.

La defensa de Ovando Patrón estuvo a cargo de Jesús Alejandro Santos Díaz ex director estatal de la Defensoría Pública en el gobierno de Kiko Vega.

El pasado 28 de noviembre, durante la sesión del Consejo estatal del PAN, José Luis Ovando Patrón fue presentado como el nuevo delegado del CEN del PAN en Puebla.

El 18 de marzo de este 2021, un juez de control de Tijuana giró una orden de aprehensión en contra de Ovando Patrón por no presentarse a una audiencia.

A través de un hilo de Twitter, el panista pretextó que no puso asistir por motivos de salud y acusó que: “Es obvio que el girar la orden es a todas luces una exageración, que resalta el uso faccioso del poder para golpear a sus adversarios políticos, como ha quedado claro en otros casos:… NO SE HA COMETIDO NINGÚN DELITO; como ya iniciaron las campañas electorales, todo obedece a una sed enfermiza de venganza política, y a falta de poder entregar resultados buscan distraer la atención persiguiendo a sus adversarios. JLOP”.

Durante toda mi carrera política SIEMPRE he dado la cara y he hablado de frente. Claramente lo señalé desde el inicio de este proceso persecutorio: NO SE HA COMETIDO NINGÚN DELITO;