Aunque está a favor de una “operación cicatriz”, la candidata a la reelección por la diputación local del Distrito 10, Nora Merino Escamilla, sostuvo que no está de acuerdo con el proceder del equipo de campaña de la abanderada a la presidencia municipal Claudia Rivera.

En videoconferencia de prensa, informó que no asistiría a una reunión convocada por el senador Ricardo Monreal, ya que entre sus prioridades está la de seguir con su campaña.

“Fui convocada a la reunión por parte de la dirigencia, tengo que hacer una campaña, ya tenía agenda, soy una mujer de tierra, platiqué con la dirigencia. No voy a asistir a la reunión que se está convocando”, dijo al afirmar que está de acuerdo a operación cicatriz.

“Me dicen que irán algunos candidatos a diputados locales y federales y la candidata a la presidencia municipal, entonces no, no asistiré, tenemos mucho que trabajar”, subrayó.

-¿Está de acuerdo en que haya una operación cicatriz?

-Siempre va a ser importante, respeto a los liderazgos que conforman a la gran estructura partidista donde todas las voces caben, las respeto pero a algunas no las comparto-, sostuvo.

“Debemos ser cuidadosos de la congruencia de que lo que hagamos que sea lo que decimos (...) No podemos pensar en una operación, si no solamente se está llamando mediante una selección meticulosa y no todas”, dijo.

Aseveró que el partido está pasando por un momento muy difícil, sobre todo por los perfiles que quedaron de candidatos, los cuales no están respaldados por la ciudadanía ni los números.

Nora Merino, indicó que luego de iniciar tarde la campaña, ya ha recorrido 28 colonias de su distrito donde se reunió con los distintos liderazgos, donde reconoció que Gabriel Biestro la ha estado acompañando en las giras.

Afirmó que para el próximo 30 de mayo cerrará con la visita en al menos cien colonias recorridas, con lo que confió convencerá a la ciudadanía de que es la mejor opción.

La también presidenta del Congreso del Estado, afirmó que ha separado la labor legislativa de su campaña, al señalar que los trabajos que se conducen desde el Legislativo siguen de manera cotidiana y normal, al afirmar que ha cumplido con sus labores.

“Se ha cumplido en tiempo y forma, estamos obligados asistir a comisiones, comités y sesiones, siempre respetuosa de lo que marca la ley y de los tiempos”, sostuvo.