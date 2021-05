Ante el anuncio sobre la denuncia ante las autoridades competentes contra Liza Aceves López por ligar sentimentalmente a Denisse Ortiz con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, la exsecretaria general del ayuntamiento, precisó que nunca dio nombres, además en su momento ofreció una disculpa pública a las personas que se hayan sentido agraviadas.

"Nunca hice esa devolución. Yo [he] hecho lo conducente, creo que [en] primera somos humanos, todos podemos tener un desliz en el lenguaje, pero lo que no podemos es no rectificar y someterse a una disculpa pública; nunca mencioné a esta persona de la que estás hablando y me parece que si aquella u otra persona se siente agraviada, pues tiene todo el derecho de hacer lo que desee", afirmó.

Aceves López priorizó que en su caso "absolutamente nunca" estaría pensando en denostar a una compañera por ninguna práctica.

"Por supuesto que la crítica es un ejercicio en el debate público, pero nunca la crítica por razón de ser es distinta y me parece que realizando una revisión del video, yo hago primero una aclaración y después si alguien se sintiera que estuviera lastimado; ofrezco una disculpa pública".

Dijo que ella sí ha recibido adjetivos calificativos, denostaciones, imputaciones falsas y le gustaría que actores políticos pudieran ofrecerle disculpas.

"Nunca di nombres, y por supuesto que estoy dispuesta a colaborar con la autoridad para aclarar el caso", concluyó.

Previamente, Denisse Ortiz dio a conocer en redes sociales que procederá ante “las instancias correspondientes debido a tales calumnias”.