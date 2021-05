“Una cueva de Alí Babá” fue lo que dijo encontrar Araceli Bautista cuando trabajó como directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al afirmar que había decenas de "aviadores", contrario a lo que afirma el titular de la dependencia, Melitón Lozano.

Así lo señaló en entrevista para Intolerancia Diario, en la que detalló el poco más de un mes que laboró en la dependencia el año pasado, donde, dijo, sólo recibió ataques “por pisar callos”.

Anteriormente, el secretario de Educación Pública, Melitón Lozano Pérez, aseveró que interpuso una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, así como penal contra Araceli Bautista, por acusarlo de presuntamente solapar las irregularidades.

En respuesta, la también activista y consejera del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), señaló que se defenderá con pruebas, porque cuando ella trabajó del 10 de enero al 25 de febrero de 2020, encontró una "cloaca en la SEP.

Explicó que desde que llegó a la dependencia estatal a ocupar el cargo de directora de Recursos Humanos, fue tratada de manera déspota por el también expresidente de Izúcar de Matamoros.

“Desde un principio no le agradó para nada el que haya yo llegado, fue como una bomba para él el verme en ese lugar”, aseveró, al no formar parte de su equipo.

Indicó que inmediatamente, al tomar las riendas de la dirección, se percató de que hay mucha gente que no tiene un centro de trabajo y está en la SEP en espera de sus nombramientos.

Detalló que había desde 2013, más de 40 mil nombramientos rezagados de maestros, algunos que se tenían que renovar.

“Hubo un fin de semana que me lleve 4 mil nombramientos a mi casa y estuve encerrada sábado y domingo trabajando”, sostuvo al señalar que su horario era de 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Dijo ignorar porqué el rezago de nombramientos.

En cuanto a los "aviadores" en la SEP, aseveró que tiene una lista que podría hacer pública.

“Él dice que yo miento y que como tal me va a denunciar por las mentiras, dice que no hay aviadores, se lo celebro que a estas alturas no haya aviadores, pero cuando yo llegué era la 'Cueva de Alí Babá', tal cual”.

“Fue así, ahorita no me consta, pero en el momento que yo estuve sí me consta”, dijo Araceli Bautista.

-¿Si encontraste "aviadores"?

-Pero por supuesto que sí encontré aviadores.

Incluso, señaló que unas de estas personas que cobran sin trabajar la apodó como la “Pareja Siniestra”, al tratarse de dos personas con grado de estudio de Doctorado, que llegaban a cobrar sin trabajar.

“Sólo llegaban, firmaban y se iban, entonces yo les decía qué pasa con esa gente y pedí cuánto cobraban, de verdad te espantas ver la cantidad que cobran y no trabajar (…) alrededor de 68 mil pesos mensuales cada uno”, dijo.

Como ese caso, dijo que encontró muchos que no los cuantificó, pero está buscando las pruebas con las personas que estuvieron en el área de pagos, “donde te das cuenta de todo”, dijo.

-¿Trataste de dar de baja a esas personas que están de "aviadores"?

-Sí, claro.

De este modo, informó además que el recién fallecido, Jorge Cabrera Cantero, integrante de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTE), así como de la Coordinadora (CNTE), le entregó una lista de por lo menos 30 personas que había que investigar.

“Pues claro que me voy a defender, porque yo le voy a presentar pruebas, la vez pasada cuando salí traté de que hubiera un diálogo, pero no se pudo”, refirió.

-¡Qué le dirías a Melitón (Lozano)?

-Le diría a Melitón, que si él cree que me amenaza con denunciarme, tal vez porque diga que es falsedad de declaración, no, al contrario, le doy la cara y le digo que sí y le voy a presentar pruebas, porque las hay, no es algo que haya inventado, es algo que existió en ese momento que trabajé, en el momento que estuve, por supuesto que sí.