Luego del éxito de la primera temporada de la serie Invincible de Robert Kirkman, Amazon Studios anunció que van por dos temporadas más y es que el final de la primera parte (30 de abril), fue detonante para producir más temporadas de esta serie para adultos.

Recordando, Invincible, es la serie animada para adultos con episodios de una hora de duración de Robert Kirkman (The Walking Dead) que para una segunda y tercera temporada tendrá el mismo ritmo que la primera.

Las temporadas dos y tres, llegarán a Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios del mundo.

La declaración

“Invincible es un gran ejemplo de cómo un enfoque fresco y novedoso al género de super héroes puede resonar con públicos alrededor del mundo y estamos muy contentos de que Invincible, una de nuestras primeras inversiones en el género de animación para adultos, haya logrado justamente eso”, dijo Vernon Sanders, Co-Head de Televisión en Amazon Studios.

“La forma sin restricciones de contar historias de Robert, junto con un elenco de primer nivel, alcanzó las expectativas más descabelladas de los fans y estamos emocionados de darles más Invincible”.

De Invincible

Del creador de The Walking Dead, Robert Kirkman, y basado en el comic del mismo nombre de Skybound/Image por Kirkman, Cory Walker y Ryan Ottley,

Invincible es una serie para adultos de super héroes, de episodios de una hora de duración, que gira en torno al adolescente de 17 años, Mark Grayson (Steven Yeun), quien es como cualquier otro chico de su edad, excepto porque su padre es el super héroe más poderoso en el planeta Omni-Man (J.K. Simmons).

Pero mientras Mark desarrolla super poderes propios, descubre que el legado de su padre puede no ser tan heroico como parece.

Protagonizada por Sandra Oh (Killing Eve), Seth Rogen (This is the End), Gillian Jacobs (Community), Andrew Rannells (Black Monday, Girls), Zazie Beetz (Deadpool 2), Mark Hamill (Star Wars: The Last Jedi), Walton Goggins (Justified), Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine), Zachary Quinto (Star Trek), Mahershala Ali (Moonlight), Melise (The Flash), Kevin Michael Richardson (The Simpsons), Grey Griffin (Avengers Assemble), Khary Payton (The Walking Dead).