En la conferencia matutina de este miércoles 19 de mayo en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el gobierno federal tomará cartas en el asunto acerca del conflicto que se vive en Santa Rita Tlahuapan.

López Obrador señaló que este conflicto entre ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan quienes exigen el pago de 176 millones de pesos por los terrenos para la construcción de la autopista México-Puebla será atendido por las autoridades federales y estatales.

“Nosotros vamos a intervenir, no se me va a olvidar Santa Rita, ahí me quedé a dormir, en marcha por la democracia caminé de Santa Rita con lluvia hasta cerca de Chalco” .

El mandatario federal también se dijo confiado de que las autoridades de Puebla trabaje en el caso.

"(Miguel Barbosa) es de origen campesino, viene de un pueblo cercano a Tehuacán, ahí nació y viene de abajo, le tengo confianza y estoy seguro que va a atender a los campesinos".

¿Qué pasa en Santa Rita Tlahuapan?

A finales de abril, propietarios de predios expropiados para la construcción de la autopista en la zona de Tlahuapan bloquearon la vialidad federal con la finalidad de que reciban el pago por los terrenos.

Los manifestantes acusaron al comisariado ejidal Carlos Sánchez Alpízar de negarse a entregarles el recurso que ya había sido asignado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

Agregaron que han presentado varias denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que Carlos Sánchez Alpízar les entregue el dinero que les corresponde