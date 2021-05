Sin empleo, sin obra pública, con un bloqueo permanente a las obras privadas, con una creciente inseguridad, Puebla ya no soportaría otra administración ineficiente, sentenció el candidato de Fuerza por México, Eduardo Rivera Santamaría.

De este modo, el abanderado a la presidencia municipal de Puebla, afirmó que los ciudadanos merecen tener un mejor sistema de seguridad con policías mejor capacitados, armados y pagados.

“Porque sólo así es como se verán resultados”, afirmó al sostener que tiene contemplado tener policías encubiertos en el transporte público con el fin de disminuir los robos en dicho sector, pero además contratar a mil 500 elementos nuevos.

Asimismo al señalar que "nadie es profeta en su tierra", Rivera Santamaría, afirmó que él sí, luego de visitar a la Unidad Habitacional, Manuel Rivera Anaya que lo vio crecer.

En un recorrido por la colonia ubicada al oriente del municipio de Puebla, saludó a varios de los colonos y amigos de la infancia que lo felicitaron por tomar la decisión de contender en las próximas elecciones.

“Yo soy como ustedes y no me da vergüenza decir que de aquí salí, me siento orgulloso de eso porque con esto demuestro que cuando las cosas se quieren hacer se pueden”, dijo.

“Ahora que quiero ser edil buscaré apoyar a todos los de esta unidad habitacional que sin duda son gente de trabajo y con ganas de salir adelante”, señaló.

Aseveró que sus propuestas prioritarias se enfocan en el tema de salud, educación, seguridad y servicios básicos como el agua.

Asimismo en el rubro de salud y el cual ha permeado en los ciudadanos es contar con un hospital en la zona propio para que la ciudadanía no tenga que trasladarse a otros puntos para recibir atención médica.

El candidato indicó que Puebla está creciendo de manera exponencial y es justo que su población cuente con un nosocomio en donde pueda atenderse de enfermedades y cirugías urgentes, sin tener que desplazarse de un lugar a otro.

En el tema de educación, propuso de ganar la elección, construir aulas educativas en escuelas donde hay sobrepoblación estudiantil para que jóvenes no tengan que trasladarse a otras colonias lejanas para poder acudir a una escuela.

De igual forma afirmó que exigirá y gestionará con las autoridades educativas tanto federales como estatales la construcción de más escuelas para el municipio.

Referente al tema del agua puntualizó que se tendrá una reunión con la empresa a la cual se le concesionó el servicio con el fin de analizar que a los ciudadanos se les dé un mejor servicio, pero sobre todo que el pago de este sea accesible para todos.