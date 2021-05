El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Melitón Lozano Pérez, rechazó la existencia de aviadores en la dependencia estatal, tal y como lo acusó la consejera de Morena Puebla, Araceli Bautista, quien fue directora de Recursos Humanos en la institución. En entrevista, el titular de la dependencia estatal afirmó que sus señalamientos carecen de fundamento y sus afirmaciones son erróneas, incluso, sostuvo que hay una denuncia en contra de la exfuncionaria estatal ante la Función Pública y la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Carecen de fundamento, son erróneas y que cualquier persona que trabaje en la secretaría y conoce una irregularidad, está obligada a darla a conocer, por eso existe una denuncia, una denuncia ante la Función Pública y ante la Fiscalía porque si ella fue testigo de eso se convertiría en cómplice al no darlo a conocer por omisión a las facultades que le otorga la ley”, comentó el funcionario estatal.

Y es que en una entrevista que otorgó a Intolerancia Diario, Araceli Bautista, informó que hay aviadores en la SEP, tema que detectó cuando ella laboró en la dependencia estatal al inicio del año pasado, incluso ante la amenaza de ser denunciada informó que se defenderá con pruebas.

Al respecto, el titular de la SEP refirió que Araceli Bautista tendrá que exponer las pruebas que tiene ante las autoridades competentes, pues de lo contrario sería omisa al no comprobar la supuesta corrupción que hay en la dependencia estatal.

“Todos tenemos que ser responsables y la lucha contra la corrupción no es de un día, no es de un mes o de dos años, es permanente, es una secretaría muy grande y tenemos más de 2 millones de alumnos, más de 100 mil escuelas, entonces, cualquier situación que conozcamos de irregularidad agradecemos que nos la den a conocer, la investigamos y sancionamos porque es la política que se ha establecido en Puebla”, dijo el funcionario estatal.

Tardía, la baja de maestros fallecidos

Sin embargo, Lozano Pérez, reconoció que en la dependencia se ha detectado que cuando un maestro u otro personal de la dependencia fallece no siempre los familiares avisan a las autoridades, por lo que se tarda hasta un mes para proceder a darlos de baja.

“Un maestro fallece y de pronto no lo reporta a la secretaría, entonces puede pasar 20 días o un mes y no lo reporta, la secretaría no puede tener conocimiento, entonces qué sucede, pues los cheques siguen saliendo a este maestro que ya falleció, hasta que sus familiares llegan y lo reportan en ese momento se da de baja, por eso me parece que debe haber una justa explicación de cada una de estas circunstancias, pero en donde identificamos esta situación inmediatamente actuamos”.

Lozano Pérez rechazó que en la dependencia existan aviadores y afirmó que constantemente la dependencia es auditada, por lo que cualquier irregularidad que se detecta es del conocimiento de las autoridades para se investigue.

Ley de Educación Superior

Ya en otro tema, el titular de la SEP, informó que se coadyuva con el Congreso del Estado para enriquecer la Ley de Educación Superior, y es que la semana pasada iniciaron con el Parlamento Abierto de este tema.

“Este Parlamento Abierto tiene varias fases, se llevó a cabo el viernes pasado donde participaron 30 universidades haciendo planteamientos, el Congreso del Estado es la instancia que presenta esta iniciativa y la secretaría esta coadyuvando con la finalidad de que la ley salga robusta y no pierda ninguno de sus ingredientes fundamentales que es la compresión del derecho a la educación superior, habrá otros eventos y lo que estamos haciendo es coadyuvar”, dijo.

La semana pasada, diputados locales iniciaron con el denominado “Parlamento Abierto: Hacia una Nueva Ley de Educación Superior del Estado de Puebla”, con la finalidad de que se armonice la Ley General de Educación Superior con la federal.