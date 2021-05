Durante el seminario “Género y Poder” que realizó el Instituto Electoral del Estado (IEE) se advirtió la falta de capacitación en medios de comunicación con respecto a la violencia política de género, pues tanto en el Instituto Nacional Electoral (INE) como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya se han registrado denuncias en contra de comunicadores por acoso a mujeres quienes participan en la vida política.

Aunque no se refirieron casos de Puebla, la consejera del INE, Claudia Zavala Pérez, explicó que ya se han analizado quejas en contra de comunicadores quienes han discriminado, acosado e invisibilizado a mujeres quienes participan como candidatas a cargos de elección popular o bien ocupan cargos públicos.

“Lo que se está generando es un modelo de acoso fuerte y discriminador, porque se refiere a mi cuerpo, a mi aspecto, hay incluso calumnias en donde hay una estrategia no refiriéndose, no haciendo critica fuerte sino desacreditando a mi persona por cualidades y por cuestiones que tiene que ver con mi persona, pero además porque me invisibiliza porque compara al hombre político porque discriminaba a la candidata”, comentó.

Explicó que hubo un caso observado en el cual un comunicador criticaba a una mujer y cuestionaba su capacidad, además de su aspecto físico, modo de vestir, además de comentarios que la invisibilizaban.

“Lo que revisamos es que teníamos que aplicar la perspectiva de género y ordenar que se bajara toda esta publicidad dirigida a actos en apariencia del buen derecho de violencia de género”, comentó la consejera.

Consejeros electorales, magistrados y especialistas en temas de género coincidieron en que representantes de medios de comunicación deben ser capacitados con respecto a temas de violencia política en razón de género, pues hay sanciones para quienes cometan faltas, de entrada, la orden de bajar de los medios de comunicación la información discriminatoria.

En Puebla se han registrado 40 denuncias por violencia política en razón de género ante el IEE y, hasta el momento, no se han registrado denuncias en contra de algún medio de comunicación, en su mayoría los casos se turnaron al Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), para su análisis y sentencia final.

En la entidad, el Consejo General del IEE emitió una guía para la eliminación de estereotipos de género en medios de comunicación, por lo que funcionarios electorales consideraron importante que se observen las recomendaciones.

En su oportunidad, el magistrado, Jorge Morales, resaltó la importancia de que las manifestaciones periodísticas se realicen siempre y cuando no se caiga en las ofensas, en la discriminación y en invisibilizar a las mujeres.

Debate, sin agredir

En su oportunidad, el consejero José Luis Martínez López, se pronunció en contra de la violencia política en razón de género en un contexto de un “debate parlamentario”, pues afirmó que eso no debe ser motivo para agredir.

“El debate parlamentario, desde mi criterio es un absurdo que pertenecer a un colegiado que puede ser un Congreso o Parlamento pueda ser excusa para que en esa tribuna se puedan emitir ofensas, que se puedan utilizar frases o se puedan descalificar el trabajo de las legisladoras en el ejercicio de sus derechos”, comentó.

Las autoridades electorales refirieron que aun cuando ya se han realizado reformas a diversos ordenamientos legales, las leyes pueden volver a modificarse para cerrar el paso a la violencia y discriminación en contra de las mujeres quienes participan como candidatas y en la función pública.